Influenciadores são investigados por promover jogos de azar online

Influenciadores como Bia Miranda, Buarque e Maumau estão entre os investigados na Operação Desfortuna, deflagrada nesta quinta-feira (7) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação visa desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, incluindo o popular “Jogo do Tigrinho”. A operação ocorre nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Na casa de Maumau, localizada em São Paulo, os agentes encontraram uma arma, e ele foi preso em flagrante. Outros alvos são as gêmeas Paulina e Paola de Ataíde. Há indícios de crimes como lavagem de dinheiro, estelionato, publicidade enganosa e crime contra a economia popular.

Esquema em redes

Segundo a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão contra 15 alvos, a maioria influenciadores digitais que somam quase 35 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok.

“O que temos são pessoas usando suas redes para promover jogos de azar e cassinos online. Não estamos falando de apostas esportivas, mas de caça-níqueis online, como o Tigrinho”, afirmou o delegado Renan Mello. Fintechs também estão entre os alvos e tiveram quebra de sigilo fiscal autorizada pela Justiça.

Servidor terceirizado da Educação é investigado por fraude em licitação