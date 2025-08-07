search
Servidor terceirizado da Educação é investigado por fraude em licitação

Operação da Polícia Federal apura desvio de R$ 465 mil envolvendo recursos do Fundeb; Seduc não é alvo da investigação


Servidor terceirizado da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) é investigado pela Polícia Federal por fraude em licitação com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (7), mas até o momento ninguém foi preso. A Seduc não é alvo da operação.

De acordo com a Polícia Federal, o pagamento estimado de cerca de R$ 465 mil foi realizado por meio de empresas intermediárias e contas de passagem. Parte do valor foi utilizada na compra de veículos e eletrônicos incompatíveis com a renda formal da investigada. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, além do bloqueio e sequestro de bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Nenhuma ação ocorreu na sede da Seduc ou em suas unidades no estado.

Nota da Seduc

Em nota, a Seduc informou que o funcionário terceirizado alvo da operação foi desligado da pasta em 2022. Declarou também que nenhum servidor da secretaria foi notificado ou procurado pela PF.

A Secretaria afirmou estar em contato com as autoridades para obter informações detalhadas e reforçou seu compromisso com a transparência e o esclarecimento dos fatos. Os investigados poderão responder pelos crimes de frustração do caráter competitivo de licitações, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Pesquisa