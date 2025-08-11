search
InfoTarifa: nova edição do boletim traz projeções das tarifas de energia

Efeito médio projetado para as tarifas em 2025 é de 6,3%, impactado pelos valores da CDE


11/08/2025 - 17:23

InfoTarifa
Em abril de 2025, a ANEEL lançou o InfoTarifa, que trata dos índices de reajuste e revisão das tarifas de energia elétrica (Foto: Aneel

A segunda edição do boletim InfoTarifa foi publicada, nesta segunda-feira (11/8), com a projeção do efeito médio tarifário em 6,3%. A atualização da projeção dos índices de reajuste e revisão das tarifas de energia elétrica indicam que o efeito médio tarifário deve ficar acima da inflação em 2025. O principal motivo da mudança da estimativa foi os valores homologados da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que teve o orçamento aprovado em R$ 8,6 bilhões maior do que o previsto.

Na segunda edição da publicação o efeito médio anual foi estimado ante as projeções de 1,3% no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) e de 5,1% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O boletim também apresenta o histórico da tarifa média residencial, dados do subsidiômetro, informações sobre as bandeiras tarifárias dos últimos meses e os principais fatos tarifários dos últimos três meses.

O boletim pode ser acessado na biblioteca da Agência ou nas centrais de conteúdo do site.

O que é o InfoTarifa

Em abril de 2025, a Aneel lançou o InfoTarifa, que trata dos índices de reajuste e revisão das tarifas de energia elétrica. Com publicação trimestral, o boletim detalha a evolução histórica e os principais impactos em cada componente das tarifas, além de apresentar o panorama dos processos em andamento e de fatores externos que influenciam nos cálculos realizados pela Agência, como os encargos setoriais.

