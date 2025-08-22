Iniciativa de ONG paulista leva internet gratuita a seis escolas municipais em Aparecida de Goiânia

Seis escolas municipais de Aparecida de Goiânia agora contam com internet de alta velocidade graças a uma ação da ONG Instituto Escola Conectada, de São Paulo. A iniciativa, que já está presente em mais de 330 mil estudantes em 13 estados do Brasil, chega pela primeira vez a Goiás, levando conectividade gratuita a unidades localizadas em regiões como Jardim Helvécia, Papillon Park, Parque Trindade 2, Garavelo Residencial Park, Parque Industrial Santo Antônio e Jardim Bonança.

A expansão do projeto no estado foi viabilizada por meio de uma parceria com a Prefeitura de Aparecida, articulada pela Secretaria de Relações Institucionais, com apoio da Secretaria Municipal de Educação. O acordo possibilitou que, em menos de cinco meses, as escolas Andréia Ferreira Barbosa, João Cândido da Silva, Alexandre Garcia Carrera, Vilmar Gonçalves da Silva, Terra Prometida e Eurípedes Menezes recebessem infraestrutura de internet via fibra ótica — um recurso essencial para o desenvolvimento da educação digital.

Durante visita à escola Andréia Ferreira Barbosa, no Jardim Helvécia, nesta quinta-feira (21), a gerente geral do Instituto, Fernanda Prado, celebrou a colaboração com o município: “Agradecemos à Secretaria de Relações Institucionais de Aparecida por abrir as portas para essa iniciativa. Essa parceria nos permitiu chegar a um novo estado, beneficiando alunos que realmente precisam de acesso à conectividade.”

A ONG atua com o objetivo de reduzir desigualdades no acesso à internet nas escolas públicas brasileiras. A instalação da infraestrutura nas unidades de Aparecida foi realizada em conjunto com a empresa Vero, parceira técnica do projeto.

A secretária de Relações Institucionais, Millene Baldy, representando o prefeito Leandro Vilela, reforçou o empenho da gestão em apoiar ações com impacto direto na vida dos estudantes: “Assim que soubemos da disponibilidade do Instituto Escola Conectada em ampliar sua atuação para Goiás, nos colocamos à disposição. Essa é uma prioridade da nossa gestão: agir com agilidade para transformar a realidade das nossas escolas.”

Com esse avanço, Aparecida se junta ao grupo de cidades brasileiras que se beneficiam da atuação do Instituto Escola Conectada, referência nacional em projetos de inclusão digital na educação pública.

