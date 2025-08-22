Aparecida de Goiânia oferece castração gratuita para pets

O Centro de Castração de Animais de Aparecida de Goiânia tem se consolidado como um serviço essencial no cuidado com cães e gatos do município. Integrado ao Programa de Atenção e Tratamento Animal (Pata), o espaço oferece castração gratuita para famílias inscritas no CadÚnico, protetores independentes e organizações não governamentais cadastradas.

Cada atendimento inclui cirurgia de castração, vacinação e microchipagem, realizados por uma equipe multidisciplinar formada por veterinários, anestesistas, farmacêuticos e auxiliares. Além de garantir saúde e bem-estar aos animais, o serviço contribui para o controle da população de cães e gatos, ajudando a reduzir casos de abandono e impactos na saúde pública.

O programa também investe em ações educativas e de conscientização, mostrando que a castração é um ato de cuidado e responsabilidade. Para a Prefeitura, a iniciativa representa uma política pública permanente, voltada não só para os animais, mas também para as famílias beneficiadas e para a qualidade de vida urbana.

Adoção responsável

Outro pilar do Pata são as feiras de adoção realizadas em parceria com protetores e ONGs. Nessas ocasiões, cães e gatos resgatados recebem uma nova chance de viver em um lar seguro. Todos os animais disponibilizados passam por avaliação veterinária, vacinação e castração – ou agendamento do procedimento.

A Prefeitura reforça que a adoção deve ser uma escolha consciente. Os novos tutores assumem o compromisso de oferecer alimentação adequada, acompanhamento veterinário e manter os animais em segurança, dentro de casa ou em passeios guiados.

Serviço

O Centro de Castração PET funciona na Rua Reno, esquina com Rua Rodeio, no Setor Pontal Sul. Interessados devem realizar cadastro prévio no site: pata.aparecida.go.gov.br

.