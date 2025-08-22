search
Geral

Aparecida de Goiânia oferece castração gratuita para pets

O município também realiza feiras de adoção realizadas em parceria com protetores e ONGs


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/08/2025 - 09:20

Aparecida de Goiânia oferece castração gratuita para pets - Foto: Divulgação
O programa oferece castração gratuita para famílias inscritas no CadÚnico - Foto: Divulgação

O Centro de Castração de Animais de Aparecida de Goiânia tem se consolidado como um serviço essencial no cuidado com cães e gatos do município. Integrado ao Programa de Atenção e Tratamento Animal (Pata), o espaço oferece castração gratuita para famílias inscritas no CadÚnico, protetores independentes e organizações não governamentais cadastradas.

Cada atendimento inclui cirurgia de castração, vacinação e microchipagem, realizados por uma equipe multidisciplinar formada por veterinários, anestesistas, farmacêuticos e auxiliares. Além de garantir saúde e bem-estar aos animais, o serviço contribui para o controle da população de cães e gatos, ajudando a reduzir casos de abandono e impactos na saúde pública.

O programa também investe em ações educativas e de conscientização, mostrando que a castração é um ato de cuidado e responsabilidade. Para a Prefeitura, a iniciativa representa uma política pública permanente, voltada não só para os animais, mas também para as famílias beneficiadas e para a qualidade de vida urbana.

Adoção responsável

Outro pilar do Pata são as feiras de adoção realizadas em parceria com protetores e ONGs. Nessas ocasiões, cães e gatos resgatados recebem uma nova chance de viver em um lar seguro. Todos os animais disponibilizados passam por avaliação veterinária, vacinação e castração – ou agendamento do procedimento.

A Prefeitura reforça que a adoção deve ser uma escolha consciente. Os novos tutores assumem o compromisso de oferecer alimentação adequada, acompanhamento veterinário e manter os animais em segurança, dentro de casa ou em passeios guiados.

Serviço

O Centro de Castração PET funciona na Rua Reno, esquina com Rua Rodeio, no Setor Pontal Sul. Interessados devem realizar cadastro prévio no site: pata.aparecida.go.gov.br
.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

hacina em Cavalcante: começou hoje júri popular de sete policiais acusados de matar quatro homens
Geral

Júri condena dois policiais por chacina na zona rural de Cavalcante

21/08/2025
Dicas para variar o cardápio da semana mesmo com a rotina corrida (Créditos: rina Kozmova / iStock)
Geral

Dicas para variar o cardápio de refeições mesmo com a rotina corrida

20/08/2025
Estimativa de prêmio do próximo concurso 19/08/2025
Geral

Mega-Sena 2.903 sorteia prêmio de R$ 65 milhões hoje, 19

19/08/2025
Leishmaniose
Geral

Secretaria Estadual de Saúde orienta sobre cuidados contra Leishmaniose

18/08/2025
Equipe de Ipameri realiza maior abate de javalis da história do Brasil em uma única noite - Foto: Divulgaçao)
Geral

Equipe de Ipameri realiza maior abate de javalis da história do Brasil em uma única noite

18/08/2025
vacina animais
Agro

Dois lotes da vacina Excell 10 pode ter matado quase 200 animais

22/08/2025
curupiras
Luciano Cardoso

Curupiras do Congresso

22/08/2025
deficiência direitos
Brasil

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência: advogada explica direitos previdenciários

22/08/2025
Novandir prepara ação judicial e volta a atacar a CEI da LimpaGyn
Poder

Novandir prepara ação judicial e volta a atacar a CEI da LimpaGyn

22/08/2025
Pesquisa