Um ônibus escolar foi incendiado na região central de Terezópolis, localizada a 32 quilômetros da capital. De acordo com as informações, um homem teria sido retirado de um lote em que ele ocupava ilegalmente e, insatisfeito, acabou incendiando o veículo que estava no local.

Felizmente, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas.