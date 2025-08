Inscrições de privados de liberdade no Enem bateram novo recorde em Goiás

Pelo quinto ano seguido, a Polícia Penal de Goiás conseguiu elevar o número de presos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio para adultos privados de liberdade (Enem PPL). Em 2024, foram 3.184 inscritos de maneira voluntária, registrando crescimento de 27% em relação a 2023 (2.507). Quando comparado a 2019, o aumento foi de 577,4% na quantidade de inscritos – praticamente oito vezes.

As provas do Enem PPL foram aplicadas em dezembro do ano passado, dentro das unidades prisionais geridas pela DGPP. O exame avalia o desempenho do participante que concluiu o Ensino Médio e, a partir de critérios utilizados pelo Ministério da Educação (MEC), permite o acesso ao Ensino Superior por meio de programas como Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ProUni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Além disso, contribui para elevar a escolaridade da população prisional brasileira.

Encceja

O número de custodiados e custodiadas aptos a participarem do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) 2025 bateu recorde novamente em Goiás. São 5.719 inscritos este ano, registrando crescimento de 11% em relação a 2024 (5.152).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas nos dias 23 e 24 de setembro. O Encceja é uma oportunidade para obter a certificação dos ensinos Fundamental e Médio. É o oitavo ano seguido em que a Polícia Penal consegue elevar o número de apenados no Encceja PPL. De 2017 a 2025, o crescimento foi de 957%.

“Mais uma vez a Polícia Penal realizou um esforço muito grande para que o máximo possível de privados de liberdade pudessem se inscrever na prova. O Encceja é uma ferramenta importante de inclusão de pessoas que não tiveram acesso à educação na idade certa e facilita o ingresso no ensino superior”, destaca o diretor-geral da Polícia Penal de Goiás, Josimar Pires.

Indicadores criminais

Nesta quarta-feira (30/7), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, apresentou os indicadores criminais do estado com os números do primeiro semestre de 2025. Quando comparado a 2018, a Polícia Penal de Goiás conseguiu zerar o número de apreensões de armas entre os detentos do estado (em 2018, foram 21 casos). Em relação aos celulares apreendidos, a queda foi 99,4% (6.192 casos em 2018 contra 22 em 2025).

O número de motins promovidos pelos detentos apresentou queda de 97,67% em relação a 2018 (apenas um caso registrado neste ano e 43 motins realizados em 2018). “Tivemos a retomada do sistema penitenciário. Caiado foi o terceiro governador no país a criar a polícia penal”, comemorou Josimar Pires.

