Inscrições para o Dia “D” do Projeto Meu Pai Tem Nome terminam na quarta

A 2ª edição do Dia “D” do projeto Meu Pai tem Nome acontece no dia 19 de agosto. Neste ano, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) oferecerá atendimentos concentrados para o reconhecimento de paternidade e filiação extrajudicial em todos os municípios onde possui unidades fixas – Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade e Inhumas. O agendamento segue até a quarta-feira, 9, por meio do Whatsapp, nos números que serão disponibilizados abaixo, ou direto nas unidades da Instituição.

O projeto, que nasceu no estado de Goiás, se tornou nacional em 2022, quando foi realizada a primeira edição do Dia “D”, por todas as Defensorias Públicas do país. Na ocasião, 135 municípios brasileiros participaram da ação.

O objetivo do Meu Pai Tem Nome é realizar, de forma extrajudicial, o reconhecimento de paternidade/filiação, inclusive com a realização de exame de DNA, quando necessário, de forma gratuita. Além disso, o evento contará com a parceria da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para garantir que as famílias que necessitem do recebimento de benefícios sociais sejam encaminhadas para o atendimento.

Para realizarem a inscrição, a assistida ou o assistido não precisa ser residente no município onde serão realizados os atendimentos. Basta fazerem o agendamento prévio e comparecer presencialmente à unidade escolhida no momento da inscrição. Em caso de reconhecimento de paternidade ou filiação quando um dos envolvidos estiverem apenados, o atendimento será realizado, com apoio da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

As vagas são limitadas e serão atendidas somente as pessoas que estiverem agendadas.

Dia “D” do Projeto Meu Pai Tem Nome

Data e horário: 19 de agosto de 2023, a partir das 8 horas

Locais:

• Goiânia: Faculdade Unialfa – Av. Perimetral Norte, nº 4129 Vila João Vaz

• Aparecida de Goiânia, Anápolis, Inhumas e Trindade: Unidades da DPE-GO.

Inscrições via WhatsApp:

• Goiânia e Aparecida: (62) 98307-0239

• Trindade: (62) 99505-3460

• Anápolis: (62) 98322-0191

• Inhumas: (62) 98332-0126