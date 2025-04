Inscrições para vestibulares da UEG são prorrogadas até 24 de abril

O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG) prorrogou, até o dia 24 de abril (quinta-feira), as inscrições para os processos seletivos do Vestibular 2025/2 e Vestibular Modalidade Educação à Distância (EaD) da UEG, instituição pública de ensino superior e gratuita. Os candidatos podem se inscrever exclusivamente por meio do site www.vestibular.ueg.br. A taxa de inscrição é de R$ 50. O último dia para o pagamento da taxa é 25 de abril (sexta-feira).

Os vestibulares serão realizados em fase única, constituída de prova objetiva e prova de redação, no dia 18 de maio, e o resultado final será divulgado em 1º de julho. Ao se inscrever, o candidato deverá indicar no formulário de inscrição a primeira opção de curso, cidade e turno; e a segunda opção de graduação que deseja cursar. Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que, comprovadamente, sejam oriundos da rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas, ainda, vagas suplementares aos quilombolas.

Vagas presenciais

As 600 vagas do Processo Seletivo UEG 2025/2 são oferecidas para os seguintes cursos: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Tecnologia em Gastronomia, Medicina Veterinária, Pedagogia, Química Industrial e Zootecnia. As provas serão realizadas em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas. O candidato fará as provas na cidade pela qual optou no formulário de inscrição.

Modalidade EaD

As 300 vagas do Processo Seletivo Modalidade EaD–UEG 2025/2 são oferecidas para dois cursos, sendo 150 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Turismo e 150 vagas para o Curso Superior de Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas para Internet. Os cursos são desenvolvidos com atividades à distância, por meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem oficial, além de encontros presenciais obrigatórios nos Polos de Apoio Presencial Associados/UAB. As provas serão realizadas em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas. O candidato fará as provas na cidade pela qual optou no formulário de inscrição.

