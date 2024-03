Internada na UTI, vereadora Luciula do Recanto é extubada

A vereadora Luciula do Recanto (PSD) que está internada desde o dia 26 de fevereiro em uma UTI do Hospital Albert Einstein foi extubada. De acordo com a assessoria da parlamentar, ela já acordou e se alimenta por via oral. A vereadora foi diagnosticada com leptospirose.

Segundo especialistas, a leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e pode ser transmitida para os humanos através do contato com água ou solo contaminado com urina de animais infectados, como ratos, cães e porcos.