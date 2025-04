Internado, Bolsonaro publica mensagem de Páscoa com apelo ao recomeço e à fé no Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, na manhã deste domingo de Páscoa, mensagem com apelo à renovação da fé, não apenas em Deus, mas também no Brasil. Ele convida seus seguidores a reacenderem sua confiança no país e em “um futuro onde o bem vença”. Bolsonaro continua internado em um hospital em Brasília se recuperando de uma cirurgia.

“Que esta Páscoa não seja apenas uma comemoração, mas um recomeço. Que ela reacenda nossa fé – em Deus, na vida, no Brasil e em um futuro onde o bem vença, mesmo em meio à dor e à dúvida”, escreveu o ex-presidente.

Bolsonaro fez referência à importância da Páscoa como momento de reflexão e de renascimento. “Hoje é um dia sagrado, que toca o coração de todos os cristãos – e fala à alma de toda a humanidade. Crer é um ato íntimo e livre, mas é impossível ignorar a beleza e a força das palavras que, há milênios, iluminam caminhos, curam feridas e reacendem esperanças”.

Segundo ele, Cristo é o reflexo mais puro do amor, da entrega e da compaixão. “Seu exemplo atravessou séculos, moldou os alicerces da nossa cultura e ainda hoje sustenta os valores que nos mantêm vivos.”.

Bolsonaro conclui o texto com uma passagem bíblica de João 11:25. “Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.”

Em recuperação

Uma semana após ser operado, Bolsonaro segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sem previsão de alta, segundo boletim médico divulgado na tarde desse sábado (19). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou pela sexta cirurgia no intestino no último domingo (13). Dessa vez, o procedimento foi no Hospital DF Star. A internação ocorreu depois de ele sentir fortes dores enquanto cumpria agenda no interior do Rio Grande do Norte, no dia anterior (12).