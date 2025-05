Ipasgo prorroga vencimento de boletos para 30 de maio

O Ipasgo prorrogou, de forma excepcional, o vencimento dos boletos referentes às coparticipações do segundo semestre de 2024 e de janeiro de 2025. Agora, os beneficiários têm até o dia 30 de maio de 2025 para efetuar o pagamento. A decisão atende a solicitações dos usuários do plano, que relataram dificuldades com os prazos anteriores.

Então, quem recebeu boletos com vencimento em 23 de maio e ainda não pagou, deve aguardar o envio de novos documentos, que serão encaminhados por e-mail a partir da segunda-feira, 26 de maio. Mas, caso o e-mail não seja localizado na caixa de entrada, é possível gerar o boleto diretamente pelo Portal do Beneficiário, no site oficial do Ipasgo (www.ipasgo.go.gov.br), acessando o menu Situação Financeira > Parcelamento das Coparticipações Retroativas.

Além disso, a nova data de vencimento será informada por mensagem de WhatsApp. Desde já, o Ipasgo reforça que a ausência de pagamento das coparticipações não bloqueia o acesso aos serviços de saúde. Acima de tudo, o atendimento aos beneficiários está garantido. O bloqueio só ocorre em caso de inadimplência da mensalidade.

A medida oferece mais tempo aos beneficiários para se organizarem financeiramente, mantendo o compromisso com a qualidade do atendimento. O Ipasgo reforça seu canal de comunicação e orienta que dúvidas sejam resolvidas pelo site ou canais oficiais.