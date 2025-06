Ipasgo Saúde aumenta valor pago por consultas em até 146%

O Ipasgo Saúde anunciou, na noite desta quarta-feira (25/6), durante plenária na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), em Goiânia, um novo reajuste nos valores pagos pelas consultas médicas e o início do processo de recontratualização da rede credenciada. Os reajustes variam, conforme a especialidade, e podem chegar a 146,2%.

As novas condições, estabelecidas em conformidade com a Resolução Normativa (RN) nº 503 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), passam a valer a partir de 1º de julho de 2025. Os reajustes abrangem especialidades historicamente defasadas e fazem parte de um conjunto de ações para modernizar a relação do Ipasgo Saúde com os prestadores, incluindo a reorganização do agendamento eletrônico. Os novos valores das consultas só serão aplicados aos prestadores que assinarem o contrato.

O novo modelo prevê aumento nos valores pagos por consultas, com reajustes que variam de 17% a 100%, dependendo da especialidade. A consulta geral, por exemplo, terá um reajuste de 30,8% no atendimento sem agendamento e de 17,6% no modelo com agendamento. Além disso, o Ipasgo remunera consultas diferenciadas por especialidades, dependendo da necessidade de ofertas. Os reajustes, que variam entre 9,1% e 146,2%, contemplam áreas com maior carência de profissionais. Entre os maiores percentuais de aumento estão Psiquiatria, Geriatria, Alergia e Imunologia, e Nefrologia. A medida também abrange outras especialidades como Pediatria, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Pneumologia, Reumatologia e Endocrinologia, dentre outras. As subespecialidades pediátricas, por exemplo, terão novos valores que vão de R$ 170 a R$ 250 por consulta.

Durante o encontro, o presidente do Ipasgo, Bruno D’Abadia, afirmou que o reajuste e o processo de recontratualização são parte de um esforço para valorizar os médicos e garantir a sustentabilidade do instituto. “Estamos resolvendo pendências antigas, inclusive do ano passado, e atuando com boa fé para alcançar soluções sustentáveis. Já resolvemos questões dos meses 6, 8 e 9 de 2024 e vamos seguir buscando os prestadores que ainda não enviaram os arquivos”, destacou.

D’Abadia reforçou que a equipe técnica segue à disposição dos médicos para sanar dúvidas e avançar no esclarecimento das questões operacionais e pontuais. “Nada ficará sem resposta. Claro que queremos melhorar ainda mais e vamos chegar lá. O reconhecimento da existência da defasagem nos valores das consultas já é um avanço. Estamos no caminho certo e caminhando para um modelo mais justo e próximo do ideal”, declarou.

O presidente ressalta que o reajuste também vai propiciar a abertura de editais de credenciamento para especialidades com escassez de profissionais atendendo necessidades regionais. “Podemos abrir por exemplo um credenciamento de cardiologia no nordeste goiano e cirurgia de cabeça e pescoço em Goiânia. Não será aberto para todos, mas de acordo com a necessidade”, esclareceu.

O último reajuste na tabela foi aplicado em setembro de 2022. Quanto aos demais profissionais de saúde, a exemplo das áreas de odontologia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional e fisioterapia, que não são contemplados com o reajuste nas consultas, estudos estão sendo finalizados para o reajuste das tabelas destes serviços.

Mesas redondas

O encontro desta quarta-feira foi um desdobramento das mesas-redondas realizadas este mês com representantes da rede credenciada. Durante quatro dias de reuniões presenciais, 132 representantes de 13 entidades, incluindo hospitais, clínicas, sindicatos e conselhos, debateram a nova minuta contratual do Ipasgo. O ciclo de mais de 15 horas de discussões resultou em sugestões e ajustes que foram incorporados ao processo de recontratualização.

A plenária no Cremego foi marcada por manifestações da classe médica. O presidente do Cremego, Rafael Cardoso Martinez, destacou o simbolismo do encontro e elogiou o diálogo estabelecido. “Foi muito simbólico ter o presidente do Ipasgo e sua equipe aqui, mostrando disposição para ouvir e fazer ajustes necessários. Essa relação de respeito é o que queremos manter. Claro que vamos continuar cobrando, porque temos que avançar sempre. Essa noite gerará frutos importantes para todos”, disse.

Agendamento eletrônico

O Ipasgo reforçou ainda a importância da reorganização do agendamento eletrônico de consultas, que hoje já abrange 67% das consultas eletivas e permite maior previsibilidade de agenda, além de valores mais altos por consulta. O instituto orienta que os prestadores verifiquem os e-mails cadastrados no Portal do Prestador e realizem a assinatura digital dos novos contratos a partir de 1º de julho. O suporte está disponível pelo telefone 0800 333 1212 e pelo canal Fale Conosco no portal da instituição.

O cronograma prevê a confecção dos contratos até o dia 27 de junho, com envio eletrônico para assinatura na sequência. Entre os benefícios esperados com o novo modelo estão maior remuneração e previsibilidade para os médicos, ampliação do acesso e redução de filas para os usuários, além de retenção da rede credenciada e melhoria na gestão da demanda por parte do instituto.

