Ipasgo Saúde lança mais um número 0800 para atender usuários

Com o objetivo de oferecer ainda mais agilidade e comodidade aos beneficiários, o Ipasgo Saúde ampliou seus canais de atendimento com a criação de um novo número 0800. Agora, quem precisar tirar dúvidas ou entrar em contato com o Ipasgo pode contar, além do número já conhecido, também com o novo canal: 0800 062 19 20.

A iniciativa surgiu em resposta ao aumento expressivo na demanda de ligações, motivado principalmente pela retomada da cobrança das coparticipações de 2025 e das retroativas de 2024. O volume médio de atendimentos, que girava em torno de 3 mil ligações diárias, ultrapassou a marca de 4 mil em maio, atingindo, no dia 26, o pico de 4.876 chamadas.

Segundo o presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D’Badia, a criação de mais um número 0800 é uma resposta direta ao crescimento histórico da procura pelos serviços da central telefônica, impulsionado especialmente pelas dúvidas sobre o parcelamento das coparticipações retroativas e sobre os processos de adesão e migração para os novos planos: Ipasgo Saúde Cerrado e Ipasgo Saúde Família.

“A decisão de criar mais um 0800 é justamente para ampliar os canais de acesso dos nossos beneficiários, tirar dúvidas sobre a coparticipação, exames, consultas, emissão de boletos, novas adesões e migrações, que também vêm crescendo. Toda e qualquer dúvida pode ser atendida também pelo novo número”, destacou o presidente.

Em abril, o Ipasgo já havia reforçado a equipe de atendimento com a contratação de 20 novos atendentes. Em maio, mais 20 profissionais foram incorporados, dentro do contrato com a Associação das Pessoas com Deficiência (Adfego), entidade com ampla experiência na prestação desse tipo de serviço a órgãos públicos estaduais, federais e a entes privados.

“Muitos atendimentos podem ser resolvidos pelo portal do beneficiário ou pelo 0800, sem que a pessoa precise sair de casa, pegar trânsito ou enfrentar filas. Isso facilita a vida do nosso usuário, que continua tendo o atendimento presencial à disposição, mas agora conta também com mais opções”, completou Bruno.

Além dos números 0800, o Ipasgo Saúde mantém outros canais de atendimento, como o Portal do Beneficiário, disponível no site. Nos próximos meses, também serão lançados um novo site e um novo aplicativo, ampliando ainda mais as alternativas para um atendimento ágil e eficiente.

O novo número já está em funcionamento e será amplamente divulgado nos canais oficiais do Ipasgo Saúde, incluindo o site, as redes sociais e o próprio Portal do Beneficiário.