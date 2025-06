Ipasgo Saúde lança novo site com foco em serviços aos beneficiários

O Ipasgo Saúde lança seu novo portal (ipasgosaude.com.br) nesta segunda-feira (2/6). A plataforma digital foi desenvolvida com foco no beneficiário, oferecendo uma navegação mais intuitiva e acesso facilitado às principais funcionalidades. Com design mais limpo, as informações e os documentos mais procurados – como agendamento de consultas, Portal do Beneficiário, carteira virtual, telemedicina e outros – ficam em destaque na página principal.

“O novo portal chega com o objetivo principal de atender ao beneficiário, que é nossa prioridade”, afirma o presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D’Abadia. Ele explica que o site anterior possuía um foco institucional, que não privilegiava informações que são o interesse principal do beneficiário, como extrato de coparticipação e boleto para pagamento. “A facilidade de localizar estes serviços garante agilidade aos servidores e seus familiares que fazem parte do Ipasgo Saúde”, destaca.

A mudança do portal foi realizada tendo como base as demandas dos próprios beneficiários, que informaram suas dificuldades em localizar informações e realizar ações simples no site. Pelo site do Ipasgo Saúde, o beneficiário pode agendar consultas médicas, alterar seus dados cadastrais, como endereço, e-mail, telefone, consultar o documento de Contribuição do Imposto de Renda, consultar valores das mensalidades, de utilização do plano, datas de carência e o andamento de solicitações junto ao SSA.

Redirecionamento

O presidente Bruno D’Abadia ressalta que aqueles que utilizarem o endereço web antigo serão redirecionados de forma automática para o portal. “Sabemos que leva um tempo até que a comunidade saiba e utilize de forma automática o novo endereço web do Ipasgo Saúde. Foram muitos anos utilizando a plataforma do governo e entendemos que é um processo que leva tempo. Por isso o redirecionamento garante que o beneficiário permaneça com acesso ao portal, sem nenhum prejuízo”, explica.

O novo portal do Ipasgo Saúde (ipasgosaude.com.br) entra em funcionamento nesta segunda-feira (2/6).

O absurdo cartão amarelo para o goleiro Tadeu do Goiás