O absurdo cartão amarelo para o goleiro Tadeu do Goiás

O Goiás confirmou sua ótima fase ao vencer o Atlético por 2 a 1 no sábado à noite no Antônio Accioly. Como sempre, o perdedor tentando jogar a culpa da derrota na arbitragem, provocando confusão durante e depois da partida. Na sexta-feira, foi a vez do Vila Nova, através de seu presidente Hugo Bravo, tentar responsabilizar o árbitro pela derrota de seu clube para o Novorizontino. Sábado, foi o Atlético, inconformado pela derrota para o maior rival, tentar responsabilizar a arbitragem.

Tanto Vila Nova quanto o Atlético não tem razão alguma nas reclamações, foram derrotados, simples assim.. Nenhum erro de arbitragem capaz de justificar as derrotas de ambos. No sábado a noite, o árbitro fazia uma arbitragem impecável, marcou uma penalidade máxima corretíssima em favor do Goiás, mas cometeu um erro grave ao dar cartão amarelo para o goleiro Tadeu, do Goiás, que marcou o gol na cobrança de pênalti e saiu beijando o escudo de seu time como forma de comemorar o gol. Recebeu cartão amarelo por isso. Pode? Não, não pode.

O jogador não provocou ninguém, apenas beijou o escudo do time de seu coração, como ele mesmo sempre disse. Um absurdo. Se houve algum erro de arbitragem no clássico, o erro foi esse cartão amarelo para Tadeu. O Atlético começou o jogo com mais agressividade, partiu pra cima do adversário para tentar liquidar o jogo logo nos primeiros minutos. E conseguiu abrir o marcador através do zagueiro Alix, de cabeça depois de uma cobrança de escanteio. Até os 25 minutos do primeiro tempo o Atlético foi o dono do jogo, mas aos poucos o Goiás foi crescendo ao ponto de chegar ao empate num gol do centroavante Anselmo Ramon. Quando todos pensavam que o primeiro tempo terminaria empatado, Ruan Teixeira caiu na área atleticana e segurou a bola com a mão. Pênalti claríssimo.

Tadeu, cobrador oficial do Goiás, foi chamado para bater a penalidade e marcou o gol da virada esmeraldina. Saiu comemorando com as mãos no escudo do alviverde e alguns jogadores do Atlético saíram correndo atrás de Tadeu tentando agredi-lo, dizendo que ele estava provocando a torcida atleticana. Coisa ridícula. A pergunta que fica é: quando Atlético e Vila venceram na Serrinha, eles não comemoraram? Claro que sim. Foram até provocativos e ficou tudo bem. Faz parte do futebol. O juiz foi na onda dos atleticanos e puniu Tadeu com o cartão amarelo. Foi a “bola fora” do jogo.

O técnico Fabio Matias, do Atlético, que perdeu os dois jogos que comandou o time até aqui, foi um dos que tentaram transferir para o árbitro a derrota atleticana, dizendo que o zagueiro atleticano foi derrubado e caiu sobre a bola tocando-a sem intenção, ou seja, inventou uma falta antes da mão na bola. O zagueiro não caiu sobre a bola, ele segurou a bola com as mãos intencionalmente. É diferente. Até o presidente Adson Batista, que sempre coloca a culpa das derrotas na arbitragem, não caiu na tentação de fazê-lo. Pelo contrário, elogiou o adversário, principalmente a atuação do goleiro Tadeu, o melhor em campo com defesas espetaculares.

MOSAICO…

+++ O atacante Raykkonen Soares, que pertence ao Goiás mas está emprestado ao Internacional de Porto Alegre, está presente na lista de convocados da seleção brasileira sub-17.

+++ Jacomo Barsi Neto, um dos últimos representantes da linhagem que, com visão, coragem e amor, fundou o Goiás Esporte Clube, faleceu ontem aos 85 anos. O Goiás decretou luto oficial por três dias.

+++ Embora tenha feito uma boa partida, o Vila Nova viu sua invencibilidade em jogos no OBA ser quebrada na última sexta-feira, quando foi derrotado em casa para o Novorizontino. Com a derrota, o Vila saiu do G4.

+++ Jogando em casa na tarde de sábado a Aparecidense goleou o Luverdense 4 a 1, jogo válido pela sétima rodada do grupo A5 da série D.

+++ Igor Jesus, volante, ex-Goiás e Flamengo, marcou um dos gols da vitória do Los Angeles, dos Estados Unidos, garantindo a vaga de seu time na Copa do Mundo de Clubes. Igor é goiano de Goiânia.

+++ O PSG massacra a Inter de Milão por 5 a 0 e conquista com autoridade sua primeira Champions League. Sem grandes estrelas no elenco, o time garantiu premiação milionária de 25 milhões de Euros pela conquista.

+++ O Goiás volta a campo no próximo domingo às 16 horas no estádio Hailé Pinheiro, contra o Volta Redonda. O Atlético vai à Coritiba, também no domingo, enfrentar o Atlético do Paraná. Já o Vila Nova joga contra o Criciúma no próximo dia 09/06, em Santa Catarina.