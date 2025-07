A Receita Federal libera nesta quinta-feira, 24 de julho, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025, com um total de R$ 10 bilhões em pagamentos. O lote contempla 7.219.048 contribuintes, entre prioritários e não prioritários.

Para consultar, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, selecionar “Consultar a Restituição”.

Quem tem prioridade

Deste total, R$ 557,7 milhões serão pagos a contribuintes com prioridade legal, incluindo:

15.988 idosos com mais de 80 anos;

83.575 pessoas entre 60 e 79 anos;

11.298 contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave;

35.315 professores, cuja maior fonte de renda é o magistério.

Além disso, 6,3 milhões de contribuintes que não têm prioridade legal foram contemplados por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem por receber via PIX. Outros 755.978 contribuintes não prioritários também foram incluídos.

Lotes anteriores

No segundo lote, liberado em junho, foram pagos valores a 6,5 milhões de pessoas. Já o primeiro lote, de maio, contemplou 6,25 milhões de contribuintes.

Como saber se caiu na malha fina

O status da declaração pode ser verificado no portal da Receita, por meio do e-CAC. No extrato de processamento, o contribuinte pode ver se a restituição foi liberada ou se há pendências.

Se a mensagem for “Em Fila de Restituição”, a liberação ainda não foi feita — basta aguardar.

Caso conste “Pendências de Malha”, a declaração foi retida e é possível visualizar o motivo. Se for erro ou omissão de dados, é necessário fazer a correção por meio de uma declaração retificadora, pelo programa ou aplicativo oficial.

Calendário de restituições do IR 2025:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

