Processo seletivo do Cora oferece vagas para mais de 20 cargos; confira

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) está com processo seletivo aberto com vagas para contratação de profissionais para início imediato e formação de cadastro reserva. Ao todo, são ofertadas 41 vagas, distribuídas entre 24 cargos diferentes. As inscrições terminam nesta quarta-feira (23/07), e o edital está disponível em: https://cora.hospitaldeamor.com.br/editais.

O processo seletivo será composto por triagem, avaliação específica (para alguns cargos), entrevista ou dinâmica de grupo, e entrevista técnica. Os salários variam de R$ 1.449,30 (após os primeiros seis meses) a R$ 6.292,47, abrangendo os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há também vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Confira abaixo os cargos disponíveis:

Assistente Administrativo I

Assistente Financeiro I

Assistente Manutenção Predial I

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Cozinha

Auxiliar Farmácia

Auxiliar Limpeza

Coletor Resíduos I

Controlador Acesso

Copeiro

Encarregado Ouvidoria I

Motorista Carreta

Recreador

Técnico Nutrição I

Técnico Radiologia I

Técnico Segurança Trabalho I

Telefonista

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista Clínico I

Psicólogo I

Técnico Enfermagem I

Terapeuta Ocupacional I

Após dois anos de construção, o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) recebeu oficialmente seus primeiros pacientes no dia 9 de junho deste ano. Neste primeiro momento, o atendimento será voltado para crianças e adolescentes com câncer. O complexo foi construído na Rua Guatambús, no Residencial Barravento, em Goiânia.

O funcionamento do Cora será de 24h por dia, todos os dias da semana. Já o atendimento ambulatorial deverá funcionar das 07h às 19h, de segunda a sexta-feira. Neste início de atendimento ao público, o Cora já dispõe do atendimento das seguintes especialidades médicas: oncologia pediátrica, ortopedia pediátrica, cirurgia pediátrica e neuro-oncologia pediátrica. O atendimento é por encaminhamento do Sistema Único de Saúde.

Atendimento infantil

A unidade atende pacientes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias em casos de suspeita de neoplasia infanto-juvenil, neoplasia maligna de origem hematológica ou tumores sólidos. Já os pacientes da faixa etária de 18 anos a 23 anos, 11 meses e 29 dias serão atendidos nos casos de diagnóstico de neoplasia maligna de osso.

Devido à complexidade do projeto do Cora, a entrega da unidade está prevista para ser realizada em três fases, sendo que nesta segunda-feira (9) iniciou a prestação de serviços ao público infanto-juvenil oferecendo, ao total, 60 leitos, desses 48 são leitos de internação e 12, de observação.

Serão 10 leitos de enfermaria cirúrgica pediátrica, 8 leitos de enfermaria pediátrica transplante de medula óssea (TMO), 19 leitos de enfermaria pediátrica clínica, 12 leitos de pronto-socorro observação pediátrica, 6 leitos de UTI pediátrica e 5 leitos de UTI TMO Pediátrica.

