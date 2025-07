PRF e BPCães apreendem cocaína em carga de milho em Goiás

Uma operação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando de Missões Especiais da Polícia Militar de Goiás, por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), resultou na apreensão de uma carga milionária de cocaína na região Sudoeste do estado. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (23), na BR-060, próximo a Rio Verde (GO).

Durante a fiscalização de rotina, com apoio da cadela de faro Glock, os policiais localizaram 458,64 kg de pasta base de cocaína e 85,64 kg de cloridrato de cocaína escondidos sob uma carga de milho de pipoca transportada em dois caminhões.

Segundo a PRF, a droga apreendida é avaliada em mais de R$ 30 milhões e teria como destino final países da Europa, o que levanta indícios de que a carga seria parte de um esquema internacional de tráfico de entorpecentes.

Além da apreensão da droga, dois homens foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. Os veículos também foram recolhidos. Os suspeitos, a carga e os caminhões foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Rio Verde, que dará continuidade às investigações.

Essa operação faz parte de uma série de ações integradas entre forças de segurança, inclusive a PRF e BPCães, que visam desarticular rotas do tráfico interestadual e internacional de Cocaína a partir de Goiás e do Centro-Oeste do país. O uso de cães farejadores, como a cadela Glock, tem sido essencial para o sucesso dessas operações.

