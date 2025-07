PM desarticula laboratório de drogas e apreende arma de fogo em Aparecida de Goiânia

Uma ação integrada da Polícia Militar de Goiás (PMGO) resultou na desarticulação de um laboratório de drogas em Aparecida de Goiânia, na tarde do último sábado (19/07). Durante a operação, realizada no Setor Pontal Sul 2, os militares também apreenderam uma pistola calibre .40 carregada, duas peças de cocaína, uma prensa hidráulica usada na compactação da droga, além de balanças de precisão.

A ocorrência teve início após uma equipe do GIRO (Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva) perceber que um homem de 27 anos tentou fugir da abordagem policial com uma manobra brusca durante o patrulhamento. A atitude suspeita motivou o início de um acompanhamento tático, que terminou com a interceptação do indivíduo e a descpberta do laboratório de drogas em Aparecida de Goiânia.

Durante a abordagem, o suspeito – com passagens por roubo, receptação e lesão corporal – confessou que guardava entorpecentes e uma arma em sua residência. Com o apoio de equipes do CPC/2, GIRO 10, PM/2, CPR e TOR, os militares se deslocaram até o imóvel indicado, onde foi encontrado o material ilícito.

O homem foi preso em flagrante e, juntamente com os itens apreendidos, encaminhado à Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia para os procedimentos legais.

Ainda no fim de semana, o Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás realizou a apreensão na zona rural de São Simão deccerca de 100 quilos de maconha escondidos no interior do automóvel. O condutor confessou que havia buscado o entorpecente em Campo Grande (MS) e que receberia R$ 5 mil pelo transporte. A droga, avaliada em aproximadamente R$ 200 mil, seria distribuída na capital goiana.

A ação reforça o combate ao tráfico de drogas na Região Metropolitana de Goiânia e demonstra a efetividade da integração entre as unidades especializadas da PMGO.

