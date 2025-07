Municípios recebem orientações sobre fluxo de encaminhamento para o Hospital Cora

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), está realizando em julho uma série de reuniões com as 18 Regionais de Saúde do Estado para orientar os gestores municipais sobre o novo fluxo de encaminhamento de pacientes para o Complexo Oncológico de Referência (Hospital Cora), inaugurado em Goiânia, com foco no tratamento do câncer infantil e juvenil.

Durante as Comissões Intergestores Regionais (CIRs), os municípios recebem informações detalhadas sobre o acesso ao Cora, garantindo que crianças e adolescentes com suspeita ou diagnóstico confirmado de tumores sólidos ou ósseos sejam atendidos com mais agilidade. A ação fortalece a organização da rede e melhora o atendimento oncológico pediátrico em Goiás.

Em Paraúna, na reunião da Região de Saúde Oeste II, a coordenadora regional Tallita Martins apresentou o passo a passo para o agendamento de consultas no Cora. Ela explicou que o hospital já está operando a ala pediátrica e que pacientes de até 23 anos podem ser encaminhados pelos municípios por meio do Sistema de Regulação Estadual (Sigo). A solicitação é avaliada por um médico regulador, e, após aprovação, a consulta é automaticamente agendada. “O Cora representa uma verdadeira revolução no tratamento contra o câncer em Goiás”, destacou a coordenadora.

O secretário de Saúde de Firminópolis, João José Silvestre Portela, ressaltou que as reuniões têm sido fundamentais para entender e aplicar o novo fluxo. “Vou repassar todas as informações à minha equipe. O Cora representa um grande avanço para o Estado e deve facilitar muito o atendimento de crianças com doenças como a leucemia”, afirmou.

O Cora é o primeiro hospital 100% público de Goiás especializado em tratamento oncológico, com estrutura pensada para oferecer atendimento humanizado e de alta complexidade. A ala pediátrica, inaugurada em 9 de junho de 2025, já conta com 60 leitos, entre internação, observação e UTI pediátrica.

O projeto completo prevê 148 leitos para pacientes adultos e pediátricos, além de áreas de suporte e alojamento para familiares. A estrutura é inspirada no Hospital de Amor, de Barretos (SP), e conta com tecnologia de ponta, como:

Ressonância magnética integrada ao centro cirúrgico

Salas com scanner acoplado

Equipamentos robóticos de reabilitação

Simuladores clínicos

Camas automatizadas com sensores de movimento

Ala de transplante de medula óssea

O hospital já é considerado um marco no fortalecimento da rede oncológica pública de Goiás, oferecendo um tratamento mais rápido, eficaz e humanizado para crianças e jovens com câncer.