Hospital Cora inicia atendimentos com ala pediátrica oncológica em Goiás

Após dois anos de construção, o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) recebeu oficialmente seus primeiros pacientes nesta segunda-feira (9). Neste primeiro momento, o atendimento será voltado para crianças e adolescentes com câncer. O complexo foi construído na Rua Guatambús, no Residencial Barravento, em Goiânia.

O funcionamento do Cora será de 24h por dia, todos os dias da semana. Já o atendimento ambulatorial deverá funcionar das 07h às 19h, de segunda a sexta-feira. Neste início de atendimento ao público, o Cora já dispõe do atendimento das seguintes especialidades médicas: oncologia pediátrica, ortopedia pediátrica, cirurgia pediátrica e neuro-oncologia pediátrica. O atendimento é por encaminhamento do Sistema Único de Saúde.

Atendimento infantil

A unidade vai atender a pacientes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias em casos de suspeita de neoplasia infanto-juvenil, neoplasia maligna de origem hematológica ou tumores sólidos. Já os pacientes da faixa etária de 18 anos a 23 anos, 11 meses e 29 dias serão atendidos nos casos de diagnóstico de neoplasia maligna de osso.

Devido à complexidade do projeto do Cora, a entrega da unidade está prevista para ser realizada em três fases, sendo que nesta segunda-feira (9) iniciou a prestação de serviços ao público infanto-juvenil oferecendo, ao total, 60 leitos, desses 48 são leitos de internação e 12, de observação.

Serão 10 leitos de enfermaria cirúrgica pediátrica, 8 leitos de enfermaria pediátrica transplante de medula óssea (TMO), 19 leitos de enfermaria pediátrica clínica, 12 leitos de pronto-socorro observação pediátrica, 6 leitos de UTI pediátrica e 5 leitos de UTI TMO Pediátrica.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), nesta primeira etapa, o Complexo poderá realizar cerca de 31 cirurgias eletivas e internas por mês, além de 50 atendimentos no pronto-socorro, 32 pequenos procedimentos, 280 consultas médicas, 560 consultas multiprofissionais e 264 sessões de quimioterapia.

Etapas futuras

O governador Ronaldo Caiado informou, durante coletiva na manhã desta segunda-feira (9), que não há previsão de quando a obra será entregue por completo ou do início da segunda etapa.

“Não vou avançar nessa data, porque agora a minha etapa foi essa da criança. No dia 30 de março, eu passo o governo a Daniel Vilela e ele vai empreitar essa segunda etapa dessa construção. Maas temos muito mais condições de poder avançar sem tantas dificuldades quanto as que nós tivemos”, declarou o governador.

O hospital em Goiânia será gerido pelo Dr. Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, em Barretos (SP), e possui capacidade para 148 leitos destinados à internação de pacientes em tratamento contra o câncer, além de centro cirúrgico, farmácia, centro de exames por imagem e infusão quimioterápica.

Hospital Cora em números

Primeiro hospital público destinado exclusivamente ao tratamento do câncer em Goiás, o Hospital Cora tem mais de 44 mil metros quadrados de área construída. Nesta primeira etapa, foram mais de R$ 255 milhões de investimento. Desse valor, R$ 192,7 milhões foram investidos em obras e R$ 63,2 milhões, em equipamentos, com recursos do Tesouro Estadual.

O valor total estimado do projeto do Cora é de pouco mais de R$ 724 milhões. A segunda e terceira etapas da unidade de saúde serão construídas integralmente com recursos estaduais. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), não há previsão de recursos federais, até o momento. A pasta informou ainda que o custo mensal para o funcionamento da ala pediátrica será de R$ 6.022.010,75.