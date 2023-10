Itauçu celebra a cultura dos salgados em festival gastronômico

A cidade de Itauçu, conhecida pelas lanchonetes às margens da GO-070, vai sediar o 1º Festival Gastronômico Na Rota dos Salgados nos dias 13 e 14 de outubro, na Praça da Prefeitura. O evento vai reunir diversos quiosques de comida, bebida e atrações culturais, com entrada franca.

O festival tem como objetivo valorizar a identidade gastronômica do município, que ganhou o título de “Capital Goiana dos Salgados”, e fomentar a cadeia produtiva da gastronomia local. Além dos tradicionais salgados fritos e assados, os visitantes poderão degustar outras delícias como rodela de torresmo, pizza de sardinha, sanduíche de carne de lata, tortas caseiras, queijos, mel, doces, frios, vinho, sucos, chopp artesanal e bolinho de cevada.

Um dos destaques do festival será o “Grosope”, um prato exclusivo da cozinha itauaçuense, à base de arroz com tudo dentro. A receita nasceu durante uma pescaria entre amigos e hoje faz parte da cultura alimentar de Ituaçu.

O festival também será palco para o lançamento de novas iguarias ofertadas pelos empreendedores parceiros, que participam da produção coletiva da Cooperita-Itamel e da Associação de Micros e Pequenos Produtores Rurais de Santo Amaro. Ainda haverá aula show com os renomados chefs de cozinha Junior Marinho e Mariana Rodrigues, com dicas de preparo e receitas autorais da cozinha goiana.

As manifestações artísticas e culturais também vão dar beleza à festa gastronômica, com a chegada da Folia de Reis, a dança da Catira e das congadas. Exposição de arte e artesanato, talentos locais da música e artistas consagrados como Pádua e Falamansa completam a programação.

O projeto tem o patrocínio da empresa Milhão Ingredients por meio do Programa de Incentivo à Cultural, lei Goyazes, apoio do SENAI, SICOOB Centro Oeste Br, Sistema OCB/GO e Câmara Municipal de Ituaçu. O Festival Gastronômico Na Rota dos Salgados contribui na divulgação da culinária local e no fortalecimento da identidade gastronômica. A iniciativa dá visibilidade e leva o município de Ituaçu a integrar o Circuito dos Festivais Gastronômicos do Estado de Goiás.