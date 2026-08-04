Jabuticaba movimenta Hidrolândia e transforma safra em atração turística no Cerrado

Agosto marca o início de um dos períodos mais aguardados em Hidrolândia, cidade reconhecida como a capital mundial da jabuticaba. Com os pomares carregados, o município volta a receber milhares de visitantes interessados em colher a fruta diretamente do pé, conhecer as propriedades rurais e experimentar uma gastronomia que tem a jabuticaba como protagonista.

Mais do que um atrativo turístico, a safra movimenta uma importante cadeia econômica em Goiás. O estado se consolidou como o maior produtor nacional da fruta, atividade que impulsiona o agronegócio, fortalece a agroindústria e amplia o turismo rural.

Produção gera empregos e fortalece a agricultura familiar

A jabuticaba representa a principal fonte de renda para mais de 100 pequenas propriedades e famílias da agricultura familiar em Hidrolândia. Durante a safra, centenas de empregos diretos e indiretos são criados, movimentando desde a produção no campo até o comércio e os serviços ligados ao turismo.

Atualmente, a Emater Goiás mantém o cadastro de 128 pomares e quintais com jabuticabeiras no município. As propriedades variam de pequenos cultivos familiares a grandes áreas com cerca de 42 mil árvores, demonstrando a relevância da cultura para a economia local.

Com produção anual estimada em mais de 2,8 mil toneladas, a fruta abastece mercados de diferentes regiões do país e fortalece uma cadeia produtiva em constante expansão.

Da fruta ao vinho: agroindústria agrega valor

A jabuticaba deixou de ser comercializada apenas in natura. Hoje, ela dá origem a mais de 20 produtos, entre eles geleias, doces, sucos, vinhos, licores, aguardentes, molhos e outros derivados.

A industrialização amplia o valor agregado da produção, abre novos mercados para os produtores e fortalece pequenos empreendimentos familiares que encontraram na fruta uma oportunidade de diversificar a renda.

Pesquisa impulsiona inovação no Cerrado

O crescimento da atividade conta com o apoio permanente da Emater Goiás. A instituição oferece assistência técnica aos produtores em todas as etapas da produção, desde o manejo dos pomares até a gestão das propriedades e o beneficiamento da fruta.

Desde 2021, a Emater desenvolve pesquisas voltadas ao cultivo da jabuticabeira, buscando novas tecnologias de manejo, irrigação e aumento da produtividade. Os estudos também contam com a participação de instituições de pesquisa, como a Universidade Estadual de Goiás (UEG), fortalecendo a inovação no campo.

Turismo movimenta a economia regional

A temporada da jabuticaba vai além da produção agrícola e se tornou um dos principais eventos do turismo rural goiano. A expectativa é de que até 80 mil visitantes passem por Hidrolândia durante a safra, movimentando hotéis, restaurantes, comércios, serviços e o setor de transportes.

Nas propriedades, os turistas podem colher jabuticabas diretamente dos pomares, participar de degustações e conhecer o processo de fabricação dos produtos derivados da fruta, transformando a visita em uma experiência gastronômica e cultural.

Goiás ganha visibilidade nacional

O fortalecimento da cadeia da jabuticaba projeta Goiás como referência nacional na produção da fruta e amplia sua presença no mercado de frutas especiais e do turismo agrícola.

Além de impulsionar a economia local e aumentar a arrecadação dos municípios, a atividade consolida um modelo de desenvolvimento que une agricultura, inovação, turismo e valorização da produção familiar.

Com a safra seguindo até outubro ou início de novembro, Hidrolândia reafirma seu protagonismo no Cerrado e mostra como uma cultura tradicional pode se transformar em um importante vetor de desenvolvimento econômico e social para Goiás.