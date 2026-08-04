Diversão e Arte

Espetáculo cristão une circo, música e teatro em estreia inédita em Goiânia

"Reino" estreia no Real Circo com apresentações que combinam acrobacias, teatro, orquestra e musical gospel ao vivo para contar uma história sobre fé e transformação


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 04/08/2026 - 14:33

Foto: Divulgação
Goiânia recebe pela primeira vez o espetáculo cristão "Reino", que combina circo, teatro e música gospel ao vivo. Foto: Divulgação

O Real Circo estreia, no dia 7 de agosto, em Goiânia, o espetáculo “Reino”, uma produção inédita que leva ao picadeiro uma combinação de circo, teatro, música e mensagem cristã. As apresentações serão realizadas na tenda montada no Passeio das Águas Shopping, com uma proposta voltada para toda a família.

A montagem marca a chegada de um formato ainda pouco explorado no país ao unir grandes números circenses a um musical gospel apresentado integralmente ao vivo. A produção também conta com orquestra, corpo de ballet, cenários imersivos, projeções e efeitos visuais que ampliam a experiência do público.

A história acompanha Reizinho, um rei-palhaço que, apesar de viver cercado por aplausos e espetáculos, embarca em uma jornada para descobrir o verdadeiro significado do Reino de Deus. Ao longo da narrativa, temas como identidade, propósito, esperança e transformação conduzem o enredo.

Mais do que um espetáculo circense, “Reino” aposta na integração entre diferentes linguagens artísticas para transmitir uma mensagem inspiradora. A proposta é envolver o público por meio da música, da interpretação e das performances, criando uma experiência que combina entretenimento e reflexão.

Segundo a produção, a montagem foi desenvolvida para emocionar pessoas de todas as idades.

Espetáculo tem uma superprodução com números circenses, orquestra, ballet e musical gospel. Foto: Divulgação

“Reino é um espetáculo sobre o coração humano, sobre as máscaras que usamos, os reinos que construímos dentro de nós e a busca por algo eterno. Queremos emocionar famílias inteiras por meio da arte, da música e da mensagem transformadora do Reino de Deus.”

Após a estreia, as apresentações acontecem às sextas-feiras, às 20h, e aos sábados e domingos, com sessões às 16h, 18h30 e 20h30.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do Real Circo.

Serviço

Espetáculo “Reino”

Estreia: 7 de agosto de 2026

Horários:

  • Sextas-feiras: 20h
  • Sábados e domingos: 16h, 18h30 e 20h30

Local: Real Circo, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia

Ingressos: Venda pelo site oficial do Real Circo.

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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