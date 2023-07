Jamaica bate Panamá por 1 a 0 e complica Brasil na Copa do Mundo

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia será dramática para a seleção brasileira. A Jamaica derrotou o Panamá por 1 a 0, neste sábado, 29, em Perth (Austrália), e agora precisa apenas de um empate para ficar com uma das duas vagas do Grupo F nas oitavas de final. Assim como a França, as jamaicanas somam quatro pontos.

O Brasil, com três, pode se classificar com um empate também, desde que o Panamá (já eliminado, sem pontos) consiga uma improvável vitória diante da seleção europeia. Um triunfo brasileiro diante da Jamaica, no entanto, garante a classificação para a seleção de Pia Sundhage independente do que acontecer na outra partida do grupo.

A rodada final será às 7h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, 2, e o encontro entre brasileiras e jamaicanas acontecerá em Melbourne (Austrália). (Agência Brasil)