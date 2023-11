Jânio Darrot e Felipe Cecílio se declaram pré-candidato no mesmo partido

O MDB enfrenta uma disputa interna entre Jânio Darrot e Felipe Cecílio, sobre quem será o pré-candidatos à prefeitura de Goiânia em 2024.

Rumores apontam Darrot, ex-prefeito de Trindade, como candidato confirmado à prefeitura em 2024. A possível filiação de Darrot ao União Brasil (UB) tem gerado especulações, inclusive sobre os interesses do governador Ronaldo Caiado em um projeto presidencial.

Em contrapartida, Cecílio, por meio de um a nota, reafirma sua posição como pré-candidato do MDB e “com o histórico positivo que o MDB tem na luta por uma Goiânia melhor, partido deverá lançar candidatura própria em qualquer cenário eleitoral, e não ir de carona”.. Ele também assegura que o partido lançará uma candidatura própria, independentemente do cenário. Essa afirmação contradiz a insinuação de Darrot de que o UB indicará um vice do MDB. É crucial que o MDB apresente uma frente unida.

Leia nota dna íntegra:

