Jogos da Taça das Favelas 2023 começam neste fim de semana

A bola vai começar a rolar na Taça das Favelas 2023 neste sábado, 16, no CT do Goiás Esporte Clube, no Coimbra Bueno, em Aparecida de Goiânia. As primeiras rodadas acontecem sábado e domingo.

Antes do apito inicial no sábado, será realizada uma cerimônia de abertura dos jogos, às 8h, no local. As primeiras partidas terão início às 9h.

A entrada é franca para os torcedores. As comunidades estão se mobilizando para fazer uma grande festa, como sempre acontece nos jogos, confirmando um dos propósitos da competição que é proporcionar integração entre as comunidades de periferia do estado de Goiás.