O deputado federal José Nelto (União Brasil) vai oficializar, na noite desta segunda-feira (7), seu apoio à reeleição do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e afirmou que irá mobilizar sua base política — formada por até 60 prefeitos, além de vereadores e lideranças municipais — para fortalecer o projeto rumo ao Senado em 2026.

Em entrevista a Tribuna do Planalto, Nelto destacou o perfil moderado de Vanderlan como um dos diferenciais em meio ao cenário polarizado da política nacional. “O cidadão que mora no município está cansado de extremismo, de blá blá blá, de conversa fiada. Ele quer resultado. Então, eu entendi que ele hoje, junto com a Dona Gracinha, forma a melhor chapa para representar Goiás no Senado da República”, afirmou.

José Nelto também sinaliza o desejo de ver consolidada a dobradinha de Vanderlan com a primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil), que é apontada como nome certo da chapa do governador Ronaldo Caiado em 2026.

“Estou declarando apoio a ele no projeto. É que temos duas candidaturas ao Senado: Vanderlan e Gracinha, Gracinha e Vanderlan”, reforçou o deputado, que defende a construção de uma chapa de consenso entre os aliados de Caiado, sem ceder aos extremos do debate político.