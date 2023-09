Dallyton Henrique, de 17 anos, morreu, em Catalão, durante uma partida do futebol, na última segunda-feira (18). De acordo com as informações, ele teria se sentido mal, caiu e bateu a cabeça.

O Corpo de Bombeiros, informou que Dallyton sofreu uma parada cardiorrespiratória no trajeto para o hospital.

Até o momento, a Polícia Civil trata o caso como morte natural.