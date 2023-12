Juntos pelo Araguaia chega a Mineiros e Portelândia com investimento da Rumo Malha Central

O Juntos pelo Araguaia (JPA) chega aos municípios de Mineiros, que abriga nascentes do rio, e Portelândia. O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), as empresas Rumo Malha Central, STCP Engenharia de Projetos e o Escritório Executivo de Projetos (EEP) do programa fazem o lançamento oficial do Lote 5 amanhã, com atividades vão se estender das 7h30 às 11h30.

A solenidade será realizada no auditório principal da Unidade I do Centro Universitário de Mineiros (Unifimes), localizado na Rua 22, esquina com Avenida dos Pampas, Setor Aeroporto, em Mineiros.

A Rumo Malha Central, maior operadora de logística ferroviária do Brasil, é a investidora nesta nova fase de expansão do programa, uma cooperação público-privada que visa a recuperação da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Araguaia, transformar a visão, o significado, a ação das pessoas e a relação delas com a natureza. O evento terá a presença da titular da Semad, Andréa Vulcanis.

Também estão confirmadas as participações da presidente da Comissão do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa de Goiás, deputada Rosângela Rezende, prefeitos Aleomar Rezende (Mineiros) e Marly David Rezende Rodrigues (Portelândia).

Estão previstas apresentações por parte de dirigentes da Rumo Malha Central S.A., empresa investidora no Lote 5 do programa, STCP Engenharia de Projetos LTDA., responsável pela execução, e Escritório Executivo de Projetos (EEP) do Juntos pelo Araguaia. Serão homenageados produtores parceiros da iniciativa em Mineiros e Portelândia. No final, haverá plantio simbólico de mudas nativas do bioma Cerrado.

O JPA e seus mecanismos visam a melhoria da qualidade ambiental em prol da revitalização da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Araguaia. A meta é promover o equilíbrio entre os valores ecológicos, econômicos e sociais associados às práticas de recomposição da vegetação e conservação de solo e água.

“Mais um parceiro muito significativo no novo lote do Juntos pelo Araguaia e, assim, a gente avança com muita força no destino de cumprir a nossa meta de restauração da bacia do Alto Rio Araguaia. É uma participação importante, que fará com que outras empresas venham no rumo da Rumo”, pontua a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis.

“Para a Rumo, investir na restauração do meio ambiente e em projetos tão importantes, como o Juntos pelo Araguaia, é um dos grandes compromissos da companhia. Vamos recuperar 50 hectares de áreas degradadas às margens do Araguaia e afluentes, uma bacia hidrográfica de tamanha relevância para todos nós. Investimos em ações como esta porque acreditamos que podemos contribuir para um futuro melhor, no aspecto social e ambiental, principalmente nos municípios onde atuamos”, afirma a gerente da área de Gestão Ambiental, Patrícia Ruth Ribeiro.

“Além do plantio, vamos promover oficinas de interesse social para as comunidades lindeiras e atividades com estudantes dos dois municípios para promover a cultura da restauração e conservação ambiental”, destaca a gerent da Rumo.

“A STCP Engenharia de Projetos LTDA., desde sua fundação, participa ativamente de projetos que contribuem para o desenvolvimento e o uso adequado dos recursos naturais de nosso País e do Estado de Goiás, e que promovam a economia do bem comum. O Programa Juntos pelo Araguaia representa a essência dessas iniciativas ao valorizar um dos maiores patrimônios do Estado de Goiás, o Rio Araguaia”, afirma o diretor da empresa, Rômulo Lisboa.

“O Lote 5 do programa, assumido pela Rumo nos municípios de Mineiros e Portelândia, é um bom exemplo e um dos marcos no processo de revitalização da bacia hidrográfica do Araguaia”, destaca o diretor da STCP.

“A STCP, contratada pela Rumo, é a responsável pela restauração de 50 ha de áreas degradadas em 13 propriedades. Isso é apenas o início das ações de revitalização. A valorização do conhecimento local e o envolvimento de diversas instituições, prefeituras, universidade, escolas, comunidades tradicionais e em especial a mão de obra locais serão fundamentais, e certamente contribuirão para o sucesso do programa juntos pelo Araguaia”, pontua Rômulo Lisboa.

“A STCP e a Rumo acreditam e vão trabalhar para que os objetivos do programa sejam plenamente alcançados”, conclui o diretor.

Programação

7h30 – 8h Credenciamento

8h – 8h30 Coquetel e Network entre convidados

8h30 – 9h Abertura Oficial e Composição da Mesa Diretiva do Evento – pronunciamentos de boas-vindas dos prefeitos Aleomar Rezende (Mineiros) e Marly David Rezende Rodrigues (Portelândia)

9h – 9h20 Apresentação da Rumo Malha Central S.A.

9h20 – 9h40 Apresentação da STCP Engenharia de Projetos LTDA.

9h40 – 10h Apresentação Programa Juntos Pelo Araguaia pela STCP Projetos e Engenharia nos municípios de Mineiros (GO) e Portelândia (GO)

10h – 10h15 Apresentação do Escritório Executivo de Projetos (EEP) do Programa Juntos pelo Araguaia (JPA)

10h15 – 11h30 – Pronunciamento da presidente da Comissão do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa de Goiás, deputada Rosângela Rezende

-Pronunciamento da secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis

-Encerramento e homenagens aos produtores parceiros do programa JPA em Mineiros e Portelândia

-Plantio simbólico de mudas