Justiça

Justiça condena homens que furtavam cartões de idosos em Goiás

Prejuízo à Caixa Econômica Federal ultrapassou R$ 65 mil em Goiás


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/08/2025 - 17:23

cartões idosos
Homens foram condenados por furtar cartões de idosos em terminais de autoatendimento (Foto: Agência Brasil)

A Justiça Federal em Goiás acolheu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e condenou dois réus a penas de 42 e 27 anos de reclusão por furto qualificado mediante fraude. Os crimes, praticados entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, tinham como alvo idosos clientes da Caixa Econômica Federal, abordados em terminais de autoatendimento.

Segundo a denúncia, o grupo criminoso atuava em diferentes estados, incluindo Goiás, Distrito Federal e Ceará. As vítimas eram abordadas em locais de grande circulação, como supermercados, drogarias e agências bancárias. De forma sorrateira, os réus substituíam os cartões bancários e, em seguida, realizavam saques, transferências e compras simuladas em maquinetas registradas em nome de terceiros.

As investigações identificaram dez vítimas apenas em Goiás, todas com mais de 53 anos, e um prejuízo superior a R$ 65 mil para a instituição financeira. O padrão de atuação era articulado e reiterado, evidenciando organização e divisão de tarefas.

Além das penas de reclusão, os réus foram condenados ao pagamento de indenização pelos danos causados. A sentença abrange, neste momento, apenas os crimes de furto qualificado. As investigações continuam, e os condenados ainda responderão a processos por outros delitos, como organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Pesquisa