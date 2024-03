Justiça dá 5 dias para para ANTT explicar passagens do Entorno

A 4ª Vara Federal Cível do Distrito Federal deu cinco dias para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) explique sobre o reajuste médio de 8,56% nas passagens de ônibus entre o Entorno do Distrito Federal e a capital. A decisão foi proferida no contexto do processo iniciado pela prefeitura de Planaltina, que busca barrar o aumento aplicado a partir de 25 de fevereiro.

A ANTT aplicou um reajuste médio de 8,56%. Os custos das passagens atualizadas vão variar de R$ 4,45 até R$ 22,25. Caso o pedido de liminar – decisão provisória – seja atendido pela Justiça, a suspensão do aumento valerá apenas para Planaltina de Goiás. Em 2023, a prefeitura conseguiu barrar temporariamente o reajuste da tarifa.

Os ônibus semiurbanos entre o Distrito Federal e o Entorno não são subsidiados pelos governos locais, e os recursos para manutenção do serviço provêm integralmente das tarifas pagas pelos usuários, segundo a ANTT.