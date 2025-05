Justiça do Rio afasta presidente da CBF

Três dias após anunciar a contratação milionária do técnico Carlo Ancelotti, o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues foi afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O desembargador Gabriel Zefiro nomeou Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da entidade como interventor, responsável por convocar novas eleições o mais rápido possível. Sarney está rompido politicamente com Ednaldo. Alinhado à oposição, ele não integrou a chapa do presidente Ednaldo Rodrigues, vencedora por aclamação no último dia 24 de março.

No começo da semana, ciente de que seu afastamento poderia ocorrer a qualquer momento, o dirigente da CBF tratou de fechar a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira. A intenção de Ednaldo Rodrigues era de se fortalecer no cargo, conquistar o apoio popular realizando o sonho da maioria dos torcedores brasileiros. Mas pouco adiantou, seu afastamento foi confirmado na última quinta-feira. A grande preocupação do momento é sobre o que pensa Carlo Ancelotti sobre a crise política na CBF. Ele não se manifestou ainda sobre o assunto, mas o presidente nomeado pela Justiça, Fernando Sarney, já adiantou que não vai interferir na contratação de Ancelotti, portanto ele está confirmado para comandar a seleção brasileira a partir do 26 de maio.

Curtindo a liderança

O Goiás vive seu melhor momento na série B do campeonato brasileiro. Vai a Belém do Pará enfrentar o Paysandu, penúltimo colocado na competição. O time esmeraldino colhe os bons frutos do excelente início de série B e quer aproveitar o momento ruim do adversário para se consolidar na liderança da segundona. A volta do técnico Vagner Mancini foi de vital importância para que o Goiás superasse a péssima fase do início do ano. O treinador recuperou jogadores que estavam em momento ruim com a camisa do Goiás, como é o caso dos zagueiros Messias e Lucas Ribeiro, além dos volantes Marcão e Rafael Gava.

Muita gente questiona o que foi feito de diferente por Vagner Mancini, que a partir de sua chegada o time começou a praticar outro futebol de alto nível, com praticamente os mesmos jogadores. Apenas o centroavante Anselmo Ramon foi contratado, mas o time pratica um futebol bem diferente do que o apresentado no campeonato goiano. Há quem diga que hoje há uma sinergia entre o treinador e o elenco. O time da Serrinha faz a melhor campanha entre todos os participantes, é um time que atua com muita regularidade, o único com cinco vitórias, disputou 21 pontos e ganhou 16, com um aproveitamento espetacular de 76%. A defesa sofre poucos gols o que dá segurança para o restante do elenco continuar trabalhando com êxito na série B.

Novo técnico deve ser anunciado hoje

O presidente do Atlético, Adson Batista, deve anunciar hoje o nome do novo técnico para a sequência da temporada. O nome ainda não foi divulgado, mas os mais especulados são o de Enderson Moreira, Jorginho e o atual técnico da Aparecidense, Lúcio Flávio. Nenhum desses nomes agrada a maioria dos torcedores do Dragão. Preferem um nome que, de preferência, nunca tenha passado por aqui. Adson Batista tem encontrado dificuldades para contratar o técnico, afinal, sua maneira de trabalhar com os treinadores já é conhecida em todo o Brasil e muitos profissionais preferem não vir para o Atlético. As entrevistas após as partidas, onde Adson expõem jogadores e técnicos e a interferência nas atividades de campo sempre provocam atritos entre diretoria e comissão técnica.

Enquanto aguarda a divulgação do nome do novo técnico, o interino Anderson Gomes prepara o time que enfrentará o Clube do Remo domingo no estádio Antônio Accioly. Anderson sabe que vai enfrentar um adversário muito difícil. O time paraense é o segundo colocado na competição, venceu bem o Vila Nova na quarta-feira que passou e vem pra Goiânia muito bem preparado para levar pontos para Belém. Willian Maranhão deve desfalcar o Dragão para domingo. Com fadiga muscular, dificilmente terá condições de jogo.

Derrota do Vila garante a liderança para o Goiás