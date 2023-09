Justiça do Trabalho arrecada mais de R$ 77 milhões em acordos

A Justiça do Trabalho em Goiás arrecadou mais de R$ 77 milhões em mais de 705 acordos durante a 13ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que aconteceu entre os dias 18 e 22 de setembro. Mais de 11.900 pessoas foram atendidas, entre trabalhadores e empresários, em 2.913 audiências de conciliação.

Dentre os diversos acordos firmados, destacam-se o homologado entre a empresa ForteSul e 165 ex-empregados, no valor de R$ 11,3 milhões, e oito acordos entre o Vila Nova Futebol Clube e ex-jogadores da agremiação. Nesses últimos, foram negociados R$ 350 mil que serão pagos aos atletas.

Embora a Semana Nacional da Execução Trabalhista já tenha se encerrado, todas as partes interessadas em conciliar podem, a qualquer momento, solicitar a realização de audiência de conciliação. Acesse a área de conciliação no site do TRT-18 dentro da aba ‘serviços’.