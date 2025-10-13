search
Justiça

Justiça manda empresa Wepink criar canal humano de atendimento ao consumidor

Decisão determina que Virgínia e sócios parem de realizar novas transmissões ao vivo (lives) comerciais ou ações publicitárias de vendas virtuais até comprovarem ter produtos em estoque


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 13/10/2025 - 15:00

Wepink Justiça Goiás
A empresa teria impulsionado suas vendas com base na grande exposição pública de sua sócia Virgínia Fonseca (Foto: Reprodução)

A Justiça de Goiás concedeu liminar em ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) contra a empresa Wepink – Savi Cosméticos Ltda. e suas sócias e sócios: Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão (identificada na ação como influenciadora digital), Thiago Stabile e Chaopeng Tan.

A decisão foi proferida em razão de práticas comerciais consideradas abusivas e reiteradas violações ao Código de Defesa do Consumidor por parte da empresa.

A liminar determina, entre outras medidas, que as(os) acusadas(os) se abstenham de realizar novas transmissões ao vivo (lives) comerciais ou ações publicitárias de vendas virtuais até comprovarem documentalmente a existência de estoque suficiente para atender aos pedidos.

Em caso de descumprimento, será aplicada multa de R$ 100 mil por ocorrência.

A decisão impõe, ainda, que a empresa institua, no prazo de 30 dias, canal de atendimento humano, e não automatizado, acessível por telefone e outros meios, com resposta inicial obrigatória em até 24 horas.

A Wepink deverá, ainda, divulgar em suas redes sociais e em seu site oficial informações claras sobre os direitos das(os) consumidoras(es) e os procedimentos para cancelamentos, trocas e reembolsos.

O descumprimento dessas obrigações poderá acarretar multa adicional de R$ 1 mil por ocorrência, além das penalidades já previstas.

A liminar também determinou que a empresa apresente a relação completa de todas as reclamações recebidas desde o início de suas operações.

Entenda o caso
A ação teve origem em inquérito civil instaurado pela 70ª Promotoria de Justiça de Goiânia, após denúncias de consumidoras(es) que relataram atrasos nas entregas, ausência de reembolsos e descumprimento de ofertas publicitárias.

Conforme o documento protocolado pelo promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva, titular da 70ª PJ, a empresa teria impulsionado suas vendas com base na grande exposição pública de sua sócia Virgínia Fonseca, que realiza transmissões ao vivo (lives) e campanhas promocionais com descontos expressivos, incentivando compras impulsivas e criando sensação de urgência entre consumidoras(es). Confira detalhes no Saiba Mais.

A decisão, proferida pela juíza Tatianne Marcella Mendes Rosa Borges Mustafa, da 14ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia, destacou que há “número alarmante e crescente de reclamações” e que a Wepink mantém práticas abusivas mesmo após advertências.

A magistrada ressaltou a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados aos consumidores, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enfatizou a falta de estrutura mínima de atendimento, auditoria interna e programas de compliance.

A juíza designou audiência de conciliação entre as partes para 9 de dezembro de 2025, às 13h30, a ser realizada de forma presencial, no Fórum de Goiânia, e por videoconferência, via plataforma Zoom.

Avião monomotor cai sobre casa no Setor Santos Dumont, em Goiânia

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

prisão Bolsonaro
Justiça

Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro

13/10/2025
Amanda Baliza, advogada em causas LGBT - Foto: Arquivo pessoal
Justiça

Fux cassa decisão do Ministério Público de Goiás que arquivou inquérito sobre homofobia

12/10/2025
STF automação
Justiça

STF estabelece prazo para Congresso aprovar lei sobre automação

10/10/2025
Barroso aposentadoria
Justiça

Barroso anuncia aposentadoria antecipada do STF

09/10/2025
MP entra na Justiça contra empresa Wepink, de Virgínia Fonseca, por danos ao consumidor
Justiça

MP entra na Justiça contra empresa Wepink, de Virgínia Fonseca, por danos ao consumidor

09/10/2025
Brasil enfrenta epidemia de obesidade e avanço preocupa especialista
Saúde

Brasil enfrenta epidemia de obesidade e avanço preocupa especialista

13/10/2025
1º Congresso FAUGO 2025 destaca força do automobilismo goiano
Esporte

1º Congresso FAUGO 2025 destaca força do automobilismo goiano

13/10/2025
Aparecida emprego
Cidades

Aparecida tem mais de 2,1 mil vagas de emprego nesta semana

13/10/2025
Incêndios atingem quase 90 mil hectares na Chapada dos Veadeiros
Meio Ambiente

Incêndios atingem quase 90 mil hectares na Chapada dos Veadeiros

13/10/2025
Pesquisa