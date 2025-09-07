O governo de Goiás iniciou, neste sábado (6/9), em Jataí, Sudoeste goiano, as primeiras obras rodoviárias realizadas por meio de um novo modelo de contratação. Serão pavimentados 32,88 quilômetros da GO-180, em Jataí, e 38,8 quilômetros da GO-178, em Itarumã, totalizando 71,6 quilômetros de novas rodovias. O investimento é de R$ 239,8 milhões, provenientes do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) e do Tesouro Estadual.

O processo foi conduzido em parceria com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), que, segundo o governo, permitiu a seleção das empresas responsáveis pelas obras em pouco mais de dois meses. Em processos convencionais, a etapa de contratação pode levar até três anos.

Na GO-178, o trecho entre a BR-364 e a GO-306 receberá obras no valor de R$ 116,2 milhões, com entrega prevista para 2027. Já na GO-180, os 32,88 quilômetros entre o fim da pavimentação existente e o entroncamento com a GO-306 terão investimento de R$ 123,6 milhões e previsão de conclusão em 2028.

A expectativa é de que os novos trechos fortaleçam a logística do agronegócio, especialmente no escoamento de grãos e insumos. De acordo com estimativas oficiais, a GO-178 deve ampliar o transporte anual de 440 mil toneladas para até 1 milhão de toneladas, enquanto a GO-180 poderá ultrapassar 1,6 milhão de toneladas ao ano. O tráfego de veículos pesados também deve crescer, com aumento projetado de até 161%.

O governo calcula que cada real aplicado poderá gerar acréscimo de R$ 3 na receita bruta dos municípios beneficiados. As cidades diretamente impactadas pelas obras incluem Jataí, Caçu, Serranópolis, Itarumã e Aparecida do Rio Doce.

O ato de lançamento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, do presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, além de representantes do Ifag, da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e de sindicatos rurais da região.

Leia também: Daniel Vilela assume protagonismo nas entregas do governo e se fortalece para 2026