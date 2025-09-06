Daniel Vilela assume protagonismo nas entregas do governo e se fortalece para 2026

O vice-governador Daniel Vilela (MDB) tem assumido um papel cada vez mais central nas agendas de entregas e inaugurações pelo interior de Goiás, consolidando-se como figura de destaque da atual gestão. Consolidado como sucessor natural do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e já oficializado como nome da base governista para 2026, Daniel deve assumir o comando do Palácio das Esmeraldas em abril, quando Caiado deixará o cargo para concorrer à Presidência da República.

Nos últimos dois meses, o vice-governador participou de ao menos 28 eventos da gestão estadual, com entregas e anúncios de obras em 33 municípios. O ritmo intenso começou em julho, durante viagens internacionais de Caiado ao Japão e aos Estados Unidos, mas seguiu em agosto já com o governador de volta ao país. Entre os destaques estão a entrega de 394 casas a custo zero em 11 cidades e anúncios de seis novas obras — cinco rodovias e a implantação de um Centro de Pesquisas em terras raras, em Catalão, no Sudeste goiano.

Na última semana, Daniel percorreu diferentes regiões do estado. Na terça-feira (2), esteve em Estrela do Norte e Bonópolis, no Norte goiano, onde entregou 60 moradias, resultado de R$ 10,1 milhões em investimentos. No dia seguinte, quarta-feira (3), visitou Água Limpa e Rio Quente, no Sudeste, entregando mais 89 casas a custo zero, avaliadas em R$ 13,3 milhões. “São programas que mudam de fato a vida das pessoas. Goiás é o único estado que entrega casas a custo zero, sobretudo nos pequenos municípios. Ver a alegria das famílias que já nem sonhavam mais com a casa própria e hoje realizam esse sonho é um dos momentos mais marcantes da vida pública”, destacou o vice-governador durante as entregas.

Com essas ações, o programa estadual já alcançou a marca de 4.150 moradias entregues em 164 municípios. Segundo a Agência Goiana de Habitação (Agehab), outras 1.170 estão prontas e devem ser inauguradas nas próximas semanas. A meta do governo é chegar a 10 mil casas até o fim de 2026, consolidando o programa como um dos principais legados sociais da atual gestão. Assim, Daniel Vilela seguirá percorrendo o interior, com agenda efetiva de entregas à população.

No próximo dia 25 de setembro, o governador Ronaldo Caiado fará uma das entregas mais simbólicas de seus dois mandatos: o Complexo Oncológico de Referência de Goiás (Cora). Embora o hospital esteja funcionando desde junho, a solenidade oficial de inauguração reforçará a importância da obra, considerada um marco na saúde pública estadual. Daniel Vilela acompanhará o governador no evento, reforçando sua presença em momentos-chave da atual gestão.

Esse compartilhamento de protagonismo revela uma estratégia política clara: preparar o vice-governador para assumir não apenas a cadeira de Caiado em abril, mas também a continuidade do atual grupo político que comanda Goiás.

Pesquisas já mostram favoritismo

Paralelamente às entregas, o vice-governador Daniel Vilela colhe resultados eleitorais. A pesquisa Genial/Quaest, divulgada em 22 de agosto, o coloca na liderança da corrida para o governo nas eleições de outubro de 2026, com 26% das intenções de voto — sete pontos acima do levantamento anterior, divulgado em dezembro de 2024. O emedebista aparece à frente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que tem 22%. O senador Wilder Morais (PL) aparece com 10% e a deputada federal Adriana Accorsi (PT), com 8%.

O levantamento mostra ainda que 73% dos goianos desejam que o governador Ronaldo Caiado eleja o seu sucessor, o que mostra a satisfação da população goiana com a atual gestão estadual, além de reforçar o favoritismo do emedebista. Com 88% de aprovação, Caiado é o governador mais bem avaliado do país.

Para o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest, Daniel Vilela apresenta um “piso alto”: mesmo com baixa taxa de conhecimento entre os eleitores, já lidera as pesquisas, o que indica espaço para crescer. Na contramão, o ex-governador Marconi Perillo enfrenta um “teto baixo”, resultado da rejeição acumulada e de derrotas consecutivas.

O contraste é evidente. Enquanto Marconi tenta preservar sua influência, Daniel desponta como o nome capaz de unir a base governista, herdar o espólio construído por Caiado e manter o atual grupo político no comando do governo de Goiás. A combinação entre entregas efetivas, presença constante no interior e respaldo popular projeta o vice-governador como favorito ao Palácio das Esmeraldas em 2026.

Em Jataí, Daniel Vilela entrega ampliação do saneamento e anuncia nova obra de R$ 43 milhões