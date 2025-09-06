Em Jataí, Daniel Vilela entrega ampliação do saneamento e anuncia nova obra de R$ 43 milhões

O vice-governador Daniel Vilela entregou a ampliação do sistema de abastecimento de água de Jataí nesta sexta-feira (5/9). Na oportunidade foi confirmado também investimento de R$ 43 milhões para a nova Estação de Tratamento de Água (ETA), com licitação marcada para o dia 14 de setembro. A intenção é reforçar a segurança hídrica e a capacidade de atendimento aos bairros da parte baixa da cidade.

Com custo de R$ 20,2 milhões, a nova estrutura inclui captação no Rio Claro, duas estações elevatórias, subestação elétrica, 435 metros de adutoras e reservatórios com capacidade superior a um milhão de litros, o que eleva em 50% a oferta de água.

Na avaliação do vice-governador, a nova ETA vai trazer ainda mais estabilidade ao crescimento urbano. “Estamos garantindo água de qualidade e desenvolvimento econômico e social para Jataí”. Ainda segundo Daniel, a obra vai muito além de aprimorar o fornecimento doméstico. “Jataí ficou penalizada por mais de 15 anos porque a Saneago não fazia essa captação e, portanto, não permitia a viabilização de novos investimentos. Agora isso não é mais problema”, afirmou.

A modernização também resolve entraves históricos relacionados à emissão da VTO (Atestado de Viabilidade Técnico-Operacional), documento indispensável para liberar novos loteamentos e empreendimentos. Com a falta de captação adequada, projetos ficaram parados durante anos; agora, com o sistema em pleno funcionamento, a cidade tem potencial para atrair novos investimentos.

Daniel destacou também que os investimentos do Governo de Goiás foram possíveis devido à postura da atual gestão. “O governador Ronaldo Caiado mudou a cultura da administração pública em Goiás. Hoje só inauguramos obras em pleno funcionamento. Isso faz diferença no dia a dia das pessoas e para quem quer investir.”

Para o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, a ampliação foi necessária porque o sistema já havia chegado ao limite. Ele ressaltou que a obra garante regularidade e segurança no abastecimento e reafirmou a capacidade da companhia para novos aportes em água e esgoto em todo o Estado. “A Saneago tem crescido e melhorado em todos os seus indicadores, com capacidade para realizar os investimentos, não apenas os que estão em andamento, mas também os que ainda virão, tanto na água quanto no esgotamento sanitário em todo o Estado.”

Além disso, foram instaladas 40 válvulas redutoras de pressão, que aumentam a eficiência do sistema de abastecimento e evitam desperdícios. Vale destacar que o sistema de abastecimento de água já é universalizado no município. Todo este resultado consolida a estratégia do Governo de Goiás de entregar obras estruturantes que sustentam crescimento urbano, atraem empreendimentos e ampliam a qualidade de vida.

