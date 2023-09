Lançado edital para novos bolsistas do ProBem

A OVG lançou, nesta quinta-feira (28), um novo edital de seleção do Programa Universitário do Bem (ProBem). A iniciativa vai beneficiar 4 mil estudantes e vulnerabilidade social inscritos no CadÚnico com bolsas de estudos parciais e integrais para a primeira graduação.

O edital pode ser acessado no site da OVG e as inscrições deverão ser realizadas entre os dias 08 e 19 de janeiro de 2024. O benefício será concedido no semestre 2024/1, incluindo a matrícula.

Para concorrer à bolsa do ProBem, é necessário que o estudante esteja inscrito CadÚnico e possua vaga na Instituição de Ensino Superior (IES). Para esse processo seletivo, a inscrição no CadÚnico deve ser realizada até o dia 13 de outubro de 2023, impreterivelmente.

Das 4 mil bolsas ofertadas, mil serão integrais e 3 mil parciais. As bolsas integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade limitado a R$ 1.500. Já as bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade limitado a R$ 650. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm limites maiores, R$ 5.800 para o benefício integral e R$ 2.900 para o benefício parcial.