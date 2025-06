Laudo técnico descarta gripe aviária como causa da morte de cisne no Zoológico de Goiânia

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e a Prefeitura de Goiânia informaram há pouco que a morte do cisne negro, registrada no último domingo (8/6), no Parque Zoológico da capital, não foi causada por gripe aviária. A confirmação é do laudo técnico, emitido pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), na tarde desta quarta-feira (11/6).

O laudo foi concluído dentro do prazo previsto, descartando a suspeita inicial em relação ao cisne. Após uma nova vistoria técnica da Agrodefesa, a investigação epidemiológica em relação à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) foi considerada encerrada. Com esse resultado, a Agrodefesa determinou a desinterdição do Parque Zoológico de Goiânia, que poderá voltar a funcionar normalmente.

Logo depois do anúncio, a Prefeitura de Goiânia divulgou a informação de que o Zoológico reabrirá nesta quinta-feira (12), com total segurança para os visitantes.

Outras suspeitas

Além da morte do cisne negro, a Agrodefesa ainda investiga dois outros casos suspeitos de mortes de aves de subsistência, que foram notificados no dia 9. Em Montes Claros de Goiás, houve o registro da morte de 35 galinhas e sete perus. Entre os sinais apresentados pelos animais estavam asas caídas, dificuldade respiratória, secreção nasal, apatia, diarreia etc. Já em Santo Antônio da Barra foram registradas as mortes de 100 galinhas, aproximadamente. Entre os sinais clínicos estavam apatia, dificuldade respiratória, diarreia, edema de face, entre outros.

Nas duas situações, fiscais estaduais agropecuários da Agência realizaram o atendimento nos locais, no prazo de até 12 horas após a notificação, e a coleta de amostras, que foram encaminhadas ao laboratório do Mapa. O prazo estimado para a conclusão dos laudos é de 10 dias úteis, a partir da entrega do material ao laboratório e a depender também da demanda do LFDA.

As propriedades foram interditadas cautelarmente e medidas de contenção foram adotadas imediatamente, em conformidade aos protocolos do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), incluindo proibição de trânsito de animais, restrição do acesso de pessoas e adoção de medidas de biossegurança.

Orientação

A Agência reforça que todas as ações estão sendo conduzidas de forma preventiva, com o objetivo de mitigar riscos sanitários e preservar o status sanitário do Estado. Até o momento, não há casos suspeitos em granjas comerciais no estado de Goiás, que permanecem com status livre de IAAP. Outra informação importante é que o consumo de carne de aves e de ovos continua seguro para a população.

Notificação

A Agrodefesa orienta ainda que todos devem deve ficar atentos aos sinais da gripe aviária e comunicar os órgãos competentes caso observe aves com tosse, espirros e muco nasal; lesões hemorrágicas (hematomas) nas pernas e às vezes nos músculos; edema (inchaço) nas juntas das pernas, na crista e barbela, com cor roxa-azulada ou vermelha-escura; falta de coordenação motora e andar em círculos; diarreia e desidratação. Além disso, em aves de postura, pode ser observada também a queda na produção de ovos e alterações nas cascas dos ovos.

Qualquer ocorrência de mortalidade ou sinais clínicos em aves deve ser imediatamente notificada à Agrodefesa, por meio do telefone/Whatsapp (62) 98164-1128.

Aparecida de Goiânia aprova proibição de fogos com ruído