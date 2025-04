Leandro Vilela lança pacote de ações para celebrar 100 dias de gestão

Para marcar os 100 primeiros dias de sua gestão, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, anuncia nesta quinta-feira (10) um pacote de ações que reforçam os compromissos assumidos em campanha: lançar obras de infraestrutura e mobilidade, modernizar os serviços públicos com o Programa Aparecida Digital e estimular a economia local com a entrega de escrituras de empresas e indústrias dos polos industriais da cidade. As iniciativas incluem o lançamento de obras estruturantes, implantação de tecnologia para atendimento ao cidadão e regularização fundiária para o setor produtivo.

Durante a manhã deste dia 10, haverá o lançamento das obras do Eixo Leste-Oeste 01 (LO-01), no setor Aeroporto Sul/Alto Paraíso. A obra, viabilizada após a regularização do contrato com a Corporação Andina de Fomento (CAF) — por meio do pagamento de R$ 13 milhões neste ano —, faz parte do Programa de Reestruturação Urbana da Bacia do Ribeirão Santo Antônio. Ao todo, a atual etapa do programa receberá investimentos de R$ 72,7 milhões, contemplando também os setores Dom Bosco, Buriti Sereno, região leste da cidade e áreas industriais com obras de infraestrutura e mobilidade.

O trecho do LO-01 que será executado agora vai da Avenida Agostinho Machado de Miranda até o entroncamento com a GO-040, com conclusão prevista para dezembro de 2025. A intervenção inclui pavimentação em pista dupla, drenagem pluvial, sinalização viária, calçadas e paisagismo. Também serão retomadas obras nos Eixos LO-03, LO-04, LO-1A e LO-02, além da construção de uma trincheira e duas pontes, promovendo mais mobilidade e integração entre os bairros.

O prefeito lança ainda, às 16h, no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa, o Aparecida Digital, novo da Prefeitura que centraliza todos os serviços públicos, informações e canais de atendimento em um único sistema. A ferramenta digital desenvolvida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, é mais um passo para tornar a gestão mais acessível, moderna, ágil e transparente, pois moderniza os canais de atendimento da Prefeitura para que serviços e informações sejam acessados pelo cidadão e pelas empresas a qualquer momento.

Todas as 227 rotinas administrativas da Prefeitura de Aparecida foram incluídas no programa. Entre os serviços digitais, o contribuinte poderá solicitar aqueles relacionados a obras particulares, como aprovação de projetos, emissão de alvarás de construção, certificado de conclusão de obra (CCO), o Habite-se, e regularização de edificações. Estarão disponíveis ainda certidões técnicas e orientações para reformas e demolições.

Na área de vigilância sanitária, por exemplo, o cidadão pessoa física e as empresas terão acesso facilitado a serviços como emissão de licenças, denúncias e vistorias, além de serviços voltados à proteção ambiental, licenciamento, fiscalização, arborização urbana e educação ambiental. Com a ferramenta, o cidadão pode solicitar poda de árvores e denunciar danos ambientais, entre muitos outros.

Encerrando a programação, às 18h, na Associação do Polo Empresarial Goiás, o prefeito Leandro Vilela realiza a entrega de 15 escrituras públicas a empresas instaladas nos polos industriais da cidade. A medida, segundo a secretaria de Indústria e Comércio, marca o início de um amplo programa de regularização fundiária voltado ao setor produtivo. Muitas dessas empresas aguardavam há mais de 20 anos pela documentação definitiva. A atual gestão está solucionando essa demanda histórica, gerando segurança jurídica para os empresários e mais confiança para novos investimentos em Aparecida.

“Esse pacote de ações mostram o ritmo que imprimimos desde o primeiro dia de gestão. Nosso foco é resolver o que estava parado, cuidar das pessoas e dar condições para que Aparecida continue crescendo. São ações que melhoram a mobilidade, fortalecem a economia, modernizam os serviços e acolhem as famílias. É assim que queremos seguir: trabalhando com seriedade, eficiência e resultados concretos para a população”, afirmou o prefeito Leandro Vilela.