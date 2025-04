Leandro Vilela marca 100 dias com lançamento de plataforma digital com 227 serviços online

Como parte da programação dos primeiros 100 dias de sua gestão, o prefeito Leandro Vilela lançou, nesta quinta-feira (10), o Aparecida Digital, plataforma inovadora que reúne 227 serviços públicos online de forma acessível, moderna e totalmente integrada, que tem como objetivo facilitar a vida do cidadão e do contribuinte aparecidense.

O novo layout do site da Prefeitura e o sistema de serviços online, foi apresentado durante cerimônia no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela e já está em funcionamento para toda a população.

“Estamos mudando a forma como o cidadão se relaciona com a Prefeitura. Com essa plataforma, damos um passo importante rumo a uma gestão mais moderna, acessível e eficiente. O cidadão terá mais autonomia, as empresas mais agilidade para empreender, e o município economizará cerca de R$ 500 mil por mês. Esse é o nosso compromisso: usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas e racionalizar os gastos públicos”, destacou o prefeito Leandro Vilela, ao lado do vice-prefeito João Campos.

Idealizado pela Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com outras dez secretarias, o Aparecida Digital integra diversas áreas da gestão pública: Ciência, Tecnologia e Inovação; Fazenda; Planejamento e Regulação Urbana; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Saúde; Segurança Pública; Mobilidade e Trânsito; Administração; Educação e Defesa do Consumidor.

Entre os serviços disponíveis estão: emissão de alvarás de construção, aprovação de projetos, Habite-se, certidões técnicas, licenças sanitárias e ambientais, solicitações de poda de árvores, iluminação pública, reparos urbanos, denúncias ambientais e muito mais. Tudo pode ser solicitado online, com acompanhamento em tempo real, eliminando filas, papeladas e deslocamentos.

Um dos destaques do Aparecida Digital foi o inédito serviço de geolocalização de sepultamentos, que permite localizar, apenas pelo nome da pessoa falecida, o local exato de sepultamento nos cemitérios municipais. “É uma solução prática, respeitosa, criada com custo zero para o município e que já atrai interesse de grandes cidades”, afirmou o secretário de Indústria e Comércio, João Pedro Almeida.

O secretário da Fazenda, Carlos Eduardo de Paula, ressaltou a economia gerada e o esforço conjunto da gestão. “Estamos entregando um sistema que estava engavetado há três anos. Com o apoio do prefeito Leandro, do vice João Campos e da dedicação de dez secretarias, colocamos o Aparecida Digital no ar. A economia mensal será de meio milhão de reais. É mais eficiência com menos gasto”.

Facilitação para empreendedores

O secretário de Planejamento e Regulação Urbana, Andrey Azeredo, destacou a importância da plataforma para o ambiente de negócios. “Agora, todos os processos de regularização e emissão de alvarás podem ser feitos online, com mais agilidade e transparência. Isso atrai investimentos e impulsiona o desenvolvimento de Aparecida”.

Site reformulado e acessível

O novo site da Prefeitura foi completamente reformulado, com filtros por tipo de usuário (cidadão ou empresário), ícones com acesso direto aos serviços mais utilizados e atualizações frequentes conforme a demanda da população. A plataforma é intuitiva e pensada para facilitar o acesso, a autonomia e a participação cidadã.

“Estamos colocando a Prefeitura na palma da mão do cidadão. Não é apenas tecnologia. É inclusão, economia, transparência e respeito com a população. Esse é um marco dos nossos primeiros 100 dias, e é só o começo das transformações que vamos realizar em Aparecida”, afirmou o prefeito Leandro Vilela.

O evento contou com a presença dos secretários municipais e técnicos de cada pasta responsáveis pelo desenvolvimento do sistema: Carlos Eduardo de Paula (Fazenda); Andrei Azeredo (Planejamento); Dra. Pollyana Borges (Meio Ambiente); Coronel Godinho (Segurança Pública); Coronel Éder (Mobilidade e Trânsito); Dr. Arthur Braga (Administração); Professora Núbia Farias (Educação); Hanlero Arantes (Defesa do Consumidor); Wagner de Siqueira (Desenvolvimento Urbano); João Pedro Almeida (Ciência, Tecnologia e Inovação), entre outros.

Também estiveram presentes os vereadores Cristiano Zoi, Olair Silva, Isaac Martins, Professor Clusemar, Tatá Teixeira, Camila Rosa, Almeidinha e servidores municipais.