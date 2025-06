Leandro Vilela visita obras na Avenida Santana e conversa com moradores

O prefeito de Aparecida, Leandro Vilela, vistoriou na tarde desta sexta (27) as obras de reconstrução do asfalto da Avenida Santana, na região leste e de ações de zeladoria urbana. As inspeções ocorreram dentro das visitas semanais que Vilela faz para conferir de perto o andamento de obras e de serviços prestados aos aparecidenses.

Vilela iniciou as vistorias pela Avenida Santana, uma das mais importantes da cidade. A via liga a BR-153 ao Polo Industrial Vice-presidente José Alencar, passando por bairros como Retiro do Bosque, Célia Maria, Jardim Repouso e Nova Olinda.

Por determinação de Vilela, todos os 4 quilômetros da via, considerando suas duas pistas, estão recebendo a troca da base, com nova compactação do solo, nivelamento da pista e, posteriormente, a colocação de uma capa asfáltica nova. Nos trechos com maior fluxo de caminhões pesados, o asfalto antigo será substituído por pavimento de concreto, para resistir ao intenso tráfego. Nos demais trechos, está sendo implantada uma nova capa asfáltica com asfalto do tipo CBUQ, considerado mais durável e resistente.

“Nós estamos conferindo de perto a qualidade do serviço para, justamente, ficar bem feito, ficar excelente, um serviço de primeiro nível, que é para durar, para não ter retrabalho. Precisamos fazer um bom uso dos recursos públicos”, disse o prefeito Vilela na Avenida Santana. No local, ele conversou com moradores e comerciantes.

Um desses lojistas, o empresário Eudes de Matos, reconheceu que a obra favorecerá a comunidade e os comércios da Avenida Santana. Eudes afirmou: “Benefício é assim mesmo, a gente precisa de uma estrutura de primeira linha.”

O prefeito Vilela fez as vistorias com os secretários Alfredo Soubihe (Infraestrutura), Wagner Siqueira (Desenvolvimento Urbano), Ozéias Laurentino Júnior (Comunicação), Andrey Azeredo (Planejamento e Regulação Urbana), Hans Miller (Chefe do Gabinete do Prefeito) e Coronel Marco Aurélio Godinho (Segurança Pública).

Vilela exalta bom exemplo de morador

Em visita à Praça Primavera, no Parque Primavera, região da Vila Brasília, o prefeito Vilela se surpreendeu com o bom exemplo do comerciante Manoel Vaz de Lima. Morando no setor há 32 anos, ele plantou todas as árvores da Praça Primavera. Até hoje, com as árvores já crescidas, ele cuida da praça como se fosse o quintal de casa.

“Esse é o bom exemplo que nós queremos ver na nossa cidade, exemplo de cidadão comprometido em cuidar, zelar e preservar os equipamentos públicos. A cidade é de todos nós e cabe a cada um ajudar a manter Aparecida limpa, bonita, iluminada, bem apresentável e organizada”, finalizou Vilela.

O prefeito e os secretários vistoriaram ainda serviços de limpeza, iluminação pública e roçagem de canteiros centrais em vias como a Avenida das Laranjeiras, no Parque Primavera, e no setor Chácara Marivânia. Neste último bairro, Vilela determinou a execução de um paisagismo para embelezar os terrenos públicos no entorno das alças de acesso que ligam o Anel Viário à BR-153.

Mabel reafirma condições de funcionamento do aterro sanitário