Leilão da Receita Federal tem videogames a partir de R$ 400

A Receita Federal realiza, no dia 28 deste mês, o leilão público com cargas de mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Dentre os itens estão videogames, brinquedos, fones sem fio, roupas e eletrônicos. Os lances devem ser feitos para os lotes fechados – ou seja, um conjunto de determinados itens. São 26 lotes no total, sendo que os mais baratos são os de número 7 e 10, ambos negociados a partir de R$ 400.

Os lances para o leilão podem ser feitos, de forma online, a partir das 8h do dia 18 de setembro. O prazo final para as propostas de valor é o dia 27 do mesmo mês, até as 18h.