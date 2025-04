Leopoldo Veiga Jardim é reeleito ao cargo de conselheiro do Conselho Estadual de Educação

O advogado, gestor educacional e pesquisador Leopoldo Veiga Jardim foi reconduzido ao cargo de conselheiro titular do Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE-GO). Atualmente, Leopoldo ocupa o cargo de diretor regional do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Goiás, instituições que atuam nas áreas de educação profissional, cultural e social. Ele é mestre em Planejamento e Desenvolvimento Territorial e doutorando na Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Com uma carreira marcada pela defesa da qualidade no ensino, tem liderado iniciativas que buscam ampliar o acesso à educação e garantir mais integridade. À frente de instituições de referência, ele alia experiência prática e formação acadêmica, consolidando seu papel como voz ativa na construção de políticas públicas atuais e na promoção de uma educação mais inclusiva.

“A educação é a maior ferramenta de transformação social. Sigo dedicado a contribuir com políticas públicas que ampliem o acesso, promovam a qualidade e impulsionem a transformação social”, ressaltou o conselheiro.

A recondução ao Conselho Estadual de Educação de Goiás reconhece a competência técnica, o compromisso ético e o protagonismo de Leopoldo Veiga Jardim na construção de respostas concretas e atualizadas para os desafios da educação no Estado.