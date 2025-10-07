search
Lideranças de Goiás representam o Brasil na maior feira de alimentos e bebidas do mundo na Alemanha

A ANUGA 2025 reúne, anualmente, milhares de compradores, investidores, empresas e cooperativas de todo o mundo, sendo uma vitrine privilegiada


07/10/2025 - 13:13

Ihasminy Teixeira e Milla Prazeres representam o Brasil na maior feira de alimentos e bebidas do mundo, na Alemanha

A força do cooperativismo feminino e a excelência em gestão de projetos da agricultura familiar de Goiás ganham destaque no cenário internacional. A presidente da UNICAFES Goiás, Ihasminy Teixeira, e a gestora de projetos Milla Prazeres foram selecionadas para representar o estado e o Brasil na ANUGA 2025, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, realizada em Colônia, na Alemanha. A missão internacional é promovida pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

A participação é ainda mais significativa porque a Cooperativa Florya, presidida por Ihasminy, foi selecionada pela OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) para integrar uma ação especial desenvolvida pela ApexBrasil, com foco na promoção e internacionalização de cooperativas brasileiras de destaque. Com sede em Bela Vista de Goiás, a Florya é uma cooperativa formada exclusivamente por mulheres e se tornou referência nacional na promoção da igualdade de gênero, da justiça social e do fortalecimento da agricultura familiar no campo.

Ihasminy Teixeira é uma das principais lideranças do cooperativismo goiano. À frente da Florya, vem desenvolvendo um trabalho transformador, promovendo autonomia econômica para mulheres agricultoras e gerando impactos sociais positivos em diversas comunidades rurais. Sua atuação também a levou à presidência da UNICAFES Goiás (Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária), onde vem articulando políticas públicas, fortalecendo redes cooperativas e impulsionando o desenvolvimento sustentável no estado.

A missão internacional também conta com a participação de Milla Prazeres, gestora de projetos com trajetória consolidada na Fundação Dom Cabral, uma das mais respeitadas instituições de ensino e consultoria em gestão do país. Milla atuará como representante técnica da missão e também integra o programa SEMEAR: Nerópolis Plantando o Futuro, que visa fomentar práticas sustentáveis, inclusão produtiva e valorização da agricultura familiar no município de Nerópolis (GO).

A ANUGA 2025 reúne, anualmente, milhares de compradores, investidores, empresas e cooperativas de todo o mundo, sendo uma vitrine privilegiada para produtos e iniciativas de impacto. A seleção de Ihasminy e Milla — ambas com atuação destacada no campo da agricultura familiar, economia solidária e inovação social — evidencia o protagonismo de Goiás nesse cenário.

Mais do que representar suas instituições, elas levam ao evento internacional as histórias de resistência, empreendedorismo feminino e inovação no cooperativismo goiano. Uma oportunidade única de colocar o Brasil, e especialmente Goiás, em destaque no mapa global da produção sustentável e da economia solidária.

 

