Livros literários são distribuídos para municípios goianos

Com o objetivo de estimular o gosto pela leitura e fortalecer a alfabetização no Estado, o Governo de Goiás iniciou, neste mês, a distribuição de kits de livros literários para todas as turmas da educação infantil e do 1º e 2º ano do ensino fundamental em 245 municípios goianos. A ação faz parte do programa AlfaMais Goiás, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em parceria com as prefeituras.

Os títulos serão entregues a mais de 337 mil estudantes matriculados no ciclo de alfabetização. As escolas também passam a ter acesso aos softwares de gestão escolar e administrativa da Seduc. Há ainda bolsa-auxílio para três profissionais de cada secretaria municipal de educação para acompanhar e monitorar as ações do AlfaMais Goiás.

Dentro do programa, professores da alfabetização e todos os alunos de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental das escolas municipais receberam livros didáticos complementares. O material foi elaborado pelos profissionais da rede pública estadual. Em outra frente, o programa tem possibilitado participação de 28 mil profissionais em curso de formação constituído de quatro módulos, com previsão de término em dezembro deste ano.

“Os investimentos na alfabetização, sobretudo neste momento, de impactos da pandemia de Covid-19, ampliam o trabalho desenvolvido até aqui pelo Governo de Goiás na educação pública estadual”, afirma a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli. Embora a educação básica seja de responsabilidade dos governos municipais, o trabalho conjunto entre Estado e prefeituras garante que os alunos cheguem em melhores condições às próximas etapas escolares.

Avaliação

Em 2021, os alunos incluídos no AlfaMais Goiás passaram por uma avaliação com teor diagnóstico; já em 2022, foi realizada uma avaliação de fluência leitora e, no final do ano, em dezembro, está prevista a avaliação da escrita. O objetivo dos exames é verificar o desempenho dos estudantes e a necessidade de ajustes no programa.