Locais de provas do Enem 2023 serão divulgados no dia 24

Os locais de provas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 24 de outubro (após as 10h), pelo site oficial (Página do Participante do Enem – sistema informatizado do Enem/Inep). A informação foi apurada pela Central de Atendimento do Ministério da Educação, mas não foi confirmado pela Assessoria de Comunicação Institucional do Inep.

Sobre as provas:

4 provas objetivas;

180 questões de múltipla escolha;

Prova de redação (dissertativo-argumentativo);

Provas divididas em dois domingos seguidos;

Composição das datas das provas:

05/11: Ciências Humanas, Linguagens e Redação;

12/11: Ciências da Natureza e Matemática;

Cartão do Local de Prova: 24 de outubro (depois das 10h)

Provas: 05 e 12 de novembro

Divulgação do gabarito: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro (regular) e 16 de março (treineiros)