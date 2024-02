Loja têxtil fica destruída durante incêndio, em Itumbiara

Uma loja têxtil ficou completamente destruída durante um incêndio em Itumbiara.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo ficou concentrado na área de estoque da loja e o proprietário teve um prejuízo de aproximadamente R$ 800 mil. No entanto, as equipes conseguiram controlar as chamas, evitando que elas atingissem o restante do imóvel, com mais de R$ 1 milhão em mercadorias.

Mais de 30 mil litros de água e 6 galões de Líquido Gerador de Espuma foram gastos no combate às chamas.